TESK Başkanı Palandöken: "Elektrik, Doğalgaz ve Suda İndirim Şart"

Kasım ayı enflasyonunun 3 ay öncesinde yaptığı öngörülere uygun olarak düştüğünü ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hükümetin enflasyonla mücadelesi sonuç verdi. Kasım ayında enflasyon oranları düştü. Bu düşüşün Aralık ayında da devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Kasım ayında özellikle döviz kurlarındaki baskının azalmasıyla ekonomide normalleşme sürecinin başladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurlarındaki düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki indirimin enflasyonun düşmesine büyük etkisi oldu. Talebimiz üzerine beyaz eşya, otomotiv ve mobilyada yapılan vergi indirimleri de enflasyonun negatif çıkmasında büyük bir rol oynadı. Enflasyondaki düşüşün bu gelişmelere bağlı olarak Aralık ayında da devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak bu iki aylık düşüşün 2019 yılından itibaren kalıcı hale gelebilmesi için elektirik, doğalgaz ve suda da büyük oranda indirimler yapılması gerekir. Bu şekilde hem enflasyon oranları düşerken hem de dar gelirli vatandaşın satın alma gücü artacağından yapılan indirimlerin ekonomik büyümeye de etkisi olacaktır" diye konuştu.