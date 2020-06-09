TESK Başkanı Palandöken: "Düğünler ekonomiyi canlandıracak"
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TESK Başkanı Palandöken: "Düğünler ekonomiyi canlandıracak"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde işsizliğin azalması ve yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için düğünlerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlaması için alınan kararın 2 milyonu aşkın esnaf tarafından sevinçle karşılandığını belirterek, "Karar ile ekonomi...

TESK Başkanı Palandöken:
09.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:45

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde işsizliğin azalması ve yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için düğünlerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlaması için alınan kararın 2 milyonu aşkın esnaf tarafından sevinçle karşılandığını belirterek, "Karar ile ekonomi canlanacak, işsizliğin önüne set çekilmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düğün salonları ve eğlence mekanlarının açılması yönündeki kararın piyasalara olumlu yansıyacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde faaliyetlerine geçici olarak ara verilen iş yerlerinde işten çıkarılan işçilerin ve işverenlerin çoğunluğu yeniden işine ve aşına kavuşacak. Kontrollü normalleşme sürecinde düğünlerin başlamasıyla sektörlere bağlı olarak yaklaşık 500 bin kişi işine geri dönecek. 150 milyar TL büyüklüğündeki düğün sektörü yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için hayati önem taşıyor. Düğünlerin 1 Temmuz'dan itibaren başlama takviminin belirlenmesi ile sektör kendini o tarihe en iyi şekilde hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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