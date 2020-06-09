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TESK Başkanı Palandöken düğün salonlarının yeniden açılmasını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden faaliyete başlaması kararının ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtti.

TESK Başkanı Palandöken düğün salonlarının yeniden açılmasını değerlendirdi Açıklaması
09.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:50

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden faaliyete başlaması kararının ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu sonrasında açıkladığı "düğün salonlarının yeniden hizmet vermesi" kararını değerlendirdi.

Pandemi sürecinde işsizliğin azalması ve yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için düğünlerin 1 Temmuz'dan itibaren başlaması için alınan kararı olumlu olarak değerlendiren Palandöken, kararın 2 milyonu aşkın esnaf tarafından sevinçle karşılandığını belirterek, "Bu karar ile ekonomi canlanacak, işsizliğin önüne set çekilmiş olacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu düğün salonları ve eğlence mekanlarının açılması yönündeki kararın, piyasalara olumlu yansıyacağını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde faaliyetlerine geçici olarak ara verilen iş yerlerinde, işten çıkarılan işçiler ve işverenlerin çoğunluğu yeniden işine ve aşına kavuşacak. Kontrollü normalleşme sürecinde düğünlerin başlamasıyla sektörlere bağlı olarak yaklaşık 500 bin kişi işine geri dönecek. 150 milyar lira büyüklüğündeki düğün sektörü yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için hayati önem taşıyor. Düğünlerin 1 Temmuz'dan itibaren başlama takviminin belirlenmesi ile sektör, kendini o tarihe en iyi şekilde hazırlayacaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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