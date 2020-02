TESK Başkanı Palandöken: "Dizi ve film ihracatındaki başarı avantaja çevrilmeli"

15.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:13

Dizi ve filmlerde ülkemizin tanıtımına önemli bir pay ayrılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin dizi ve film ihracatı 500 milyon dolara ulaştı. Bu dizi ve filmlerde ülkemize dair detaylar daha çok işlenmeli. Doğal güzellikler, mobilya, tekstil, fındık, çay gibi birçok kalemde ülkemizin reklam ve tanıtımının artırılması gerekiyor" dedi.



Dünyanın dört bir yanına ulaşabilen dizi ve film ihracatımızı avantaja çevirmemiz gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2009 yılında ihracatına başlanılan dizi ve film sektörümüzün o zamanki cirosu 1 milyon dolar bile değilken, 2013'te 150 milyon dolara ve geçtiğimiz yıl itibariyle ise 500 milyon dolara ulaştı. Bugüne kadar 300 civarında dizi ve film yurt dışında seyirciler ile buluştu ve dizi film ihracatında ABD'den sonra ikinci ülke konumuna geldik. Dünyanın dört bir yanında izlenilen bu dizi ve filmlerimiz 150'den fazla ülkeye ulaştı. Dizi ve film ihracatındaki bu başarımız ekonomimize büyük katkı sağlarken aynı zamanda ülkemizin tanıtım ve reklamı için de büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.



"Dizi ve filmler ülkemizin vitrinidir"



Mobilyadan fındığa ülkemizin her yönüyle tanıtımını yapmak için dizi ve filmlerde daha çok işlenmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Dizi ve film ihracatındaki bu başarılı konumumuzu avantaja çevirmenin yolu, çekim detaylarında ve işlenen konularda ülkemizin doğal güzellikleri, gıda, mobilya gibi her yönüne daha çok yer vermek. Çünkü dizi ve filmler ülkemizin vitrinidir. Bir yandan kültürümüzü, milli kimliğimizi yansıtırken bir yandan da bilinilirliğimiz artırıyor. Örneğin dünya lideri olduğumuz fındık, yine aynı şekilde dünyada ilk 5'te olduğumuz çay, onlarca ülkeye ihracat yaptığımız mobilyalarımız, en çok tercih edilen ilk 10 ülkeden biri olduğumuz sağlık turizmi gibi her konuda ülkemize de yer verilmeli. Yapımcılar ve senaristler bu konuda daha duyarlı davranmalı. Dizi ve filmler için Kültür ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu desteklerin de artırılması bu konuda yapımcılara, senaristlere daha çok imkan vermiş olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA