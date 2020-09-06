TESK Başkanı Palandöken'den kantinciler için destek çağrısı Açıklaması
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TESK Başkanı Palandöken'den kantinciler için destek çağrısı Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ve alınan tedbirlerden dolayı mağduriyet yaşayan kantinci esnafının desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

TESK Başkanı Palandöken'den kantinciler için destek çağrısı Açıklaması
06.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:04

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ve alınan tedbirlerden dolayı mağduriyet yaşayan kantinci esnafının desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını vakalarının hızla artması nedeniyle kantinci esnafının okulların açılıp açılmayacağı hususunda "diken üstünde" olduğunu bildirdi.

Salgın sürecinde eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle 6 aydır iş yapamayan kantinci esnafının mağdur olduğunu, birikmiş iş yeri ve ev kirası, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-Kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kantinci esnafımızın mağduriyeti göz önünde bulundurularak ekmek teknelerinin korunması için desteklenmeleri gerekiyor. Çok zor bir yıl geçiren kantinci esnafımız, bu eğitim öğretim yılında kira vermemeli, çalışmadıkları süredeki elektrik ve su faturalarından muaf tutulmalı. Kantinci esnafının sosyal güvenlik primlerinin bir yıl boyunca alınmaması gerekiyor. Okullar örgün eğitime geçmezse dükkanı kapalı kalacak kantinci esnafımızın geçinebilmesi için nakdi destek verilmeli."

Kaynak: AA

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