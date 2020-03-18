TESK Başkanı Palandöken'den "hijyen ürünlerinde vergi sıfırlansın" talebi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kolonyadan sabuna, dezenfekte ilaçlarından maskeye kadar virüsten korunma amaçlı ürün gruplarının satışlarının arttığına işaret ederek, "Böyle zaruri bir durumda tüm hijyen ve dezenfekte ürünleri ile...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kolonyadan sabuna, dezenfekte ilaçlarından maskeye kadar virüsten korunma amaçlı ürün gruplarının satışlarının arttığına işaret ederek, "Böyle zaruri bir durumda tüm hijyen ve dezenfekte ürünleri ile su faturalarındaki vergiler kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son dönemde en çok talep gören ürünlerin hijyen ve temizlik ürünleri olduğuna dikkati çekti.

Kolonyadan sabuna, dezenfekte ilaçlarından maskeye kadar virüsten korunma amaçlı ürün gruplarının satışlarının arttığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Böyle zaruri bir durumda tüm hijyen ve dezenfekte ürünleri ile su faturalarındaki vergiler kaldırılmalıdır. Ülke olarak devletimizin sayesinde en başından beri koronavirüse karşı iyi mücadele ve sıkı önlemler sonucunda başarılı bir politika izlendi. Bu başarının devam etmesi için vatandaşların ve esnafın kendi korunma yöntemleri için aldığı temizlik ve dezenfekte ürünleri ile su faturalarından bir süre hiç vergi alınmaması herkesi rahatlatacaktır."

Kaynak: AA