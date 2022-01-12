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TESK Başkanı Palandöken: "Enerji tasarrufu konusunda milli bir bilinç oluşmalı"

TESK Başkanı Palandöken:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin en yüksek ithalat bedelinin enerjiden olduğunu belirterek, "Bu yüzden enerji verimliliği, enerji tasarrufu konusunda milli bir bilinç oluşmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin en yüksek ithalat bedelinin enerjiden olduğunu belirterek, "Bu yüzden enerji verimliliği, enerji tasarrufu konusunda milli bir bilinç oluşmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, petrolün yüzde 90'dan fazlasının, doğal gazın yüzde 98'inin, elektriğin ise yüzde 50'sinin ithal edildiğine dikkati çekerek, "Ülkemizin en yüksek ithalat bedeli enerji ithalatı. Bu yüzden enerji verimliliği, enerji tasarrufu konusunda milli bir bilinç oluşmalı" ifadelerini kullandı.

Palandöken, enerjide verimliliğin, ihtiyaç kadar kullanma, tasarruf etme ve yenilebilir enerji kaynaklarından doğru

faydalanmanın hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Hem kendi cebimizi hem ülkemizin bütçesini düşünerek damlayan musluğu tamir ettirmek, lüzumsuz yere yanan lambaları kapatmak, enerji tasarruflu ampul kullanmak, binaya ısı yalıtımı yaptırmak gibi basit ama etkili davranışlar milli görevimizdir. Bununla birlikte hem enerji kullanım bedellerinin düşmesi hem de enerji verimliliği için ülkemizin güneşli ve rüzgarlı bir coğrafi yapıya sahip olması avantaja çevrilerek, enerji politikaları da bu yönde artırılmalı. Enerji Tasarrufu ya da Enerji Verimliliği Haftası'nın milli bir bilinç oluşturmasını ve bu duyarlılığın yılın 365 günü korunmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

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