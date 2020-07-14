TESK Başkanı Palandöken'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her zaman en büyük gücün milli irade olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her zaman en büyük gücün milli irade olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak TESK'in 51 üyesini şehit verdiğini hatırlattı.

Hain darbe girişimine halkla birlikte ilk karşı çıkanların ahilik teşkilatı üyeleri olduğuna işaret eden Palandöken, "Canımız pahasına ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Her zaman en büyük güç, milli iradedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır."

Kaynak: AA