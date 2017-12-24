TESK Başkanı Palandöken: "Çevre İçin Kese Kağıdı ve Bez Poşet Kullanılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak ve sağlıklı yaşamak için alışverişlerimizde kese kağıdı ve bez poşet kullanma alışkanlığı tekrar kazanılmalı. Çevreyi koruma tedbiri, poşetten para kazanma fırsatına dönüşmemeli" dedi.



TESK Başkanı Palandöken, plastik poşetlerin ücretli olması halinde poşet kullanımının mutlaka azalacağını söyledi. Türkiye'de yılda 2 milyon 400 bin ambalaj atığı toplandığını bildiren Palandöken, yılda ortalama 35 milyar poşetin kullanılarak doğaya atıldığını vurguladı. Palandöken, plastik poşetlerin doğada uzun yıllar çözünemediğini bildiklerini ve plastik atıkların azaltılması adına poşetlerin ücretli olmasını desteklediklerini belirterek, "Çünkü, sağlıklı nesiller yetiştirmek için kullandığımız her şeye dikkat etmeliyiz. Bunun için çevre koruma tedbirleri, poşet fırsatçılığına dönmemeli. Marketlerde çevreye zararlı olmayan plastik poşetler kullanılabilir. Ayrıca, poşetlerin yanında eskiden olduğu gibi file ve bez çantalar da satılabilir. Hatta çevreye zararlı olmayan poşetler ücretsiz de verilebilmelidir. Dolayısıyla amaç çevre kirliliğini azaltmaksa bu tür alternatifler değerlendirilmelidir" diye konuştu.



"Poşetten para kazanma fırsatına dönüşmemeli"



Marketlerde plastik poşetlerin ücret karşılığı satılması ile ilgili zorunluluğun 1 Ocak 2019'da başlayacak olmasına rağmen birçok marketin bugünden poşetleri ücretli yaptığını söyleyen Palandöken, "Ücretli poşet zorunluluğu 2019'da başlayacak ama bazı marketler bugünden poşetleri büyüklüklerine göre 10 ila 50 kuruş bedelle satmaya başladı. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak ve sağlıklı yaşamak için alışverişlerimizde kese kağıdı ve bez poşet kullanma alışkanlığı tekrar kazanılmalı. Çevreyi koruma tedbiri, poşetten para kazanma fırsatına dönüşmemeli" şeklinde konuştu.



"Kese kağıdı ve pazar filesine geri dönülmeli"



Palandöken, önceden bakkal, manav, kasap ve pazarlarda kese kağıtlarının kullanıldığını hatırlatarak, "30-40 yıl önce gıda perakendecisi olarak faaliyet gösteren esnafımızın tamamı plastik yerine kese kağıdı kullanıyordu. Bu yıllarda karlar daha düşüktü ama çevre daha temizdi. Günümüzde ise Türkiye'de bir kişi haftada 6, yılda 312 poşet kullanıyor. Bu dünya hepimizin. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak kese kağıdı, pazar filesi gibi taşıma usullerine geri dönülmeli. Bununla beraber vatandaşlarımız alışverişe çıktığında bez çanta ve filelerini yanlarına almalı, tek seferlik poşetler yerine doğaya zararı olmayan bu taşıma yöntemlerini uzun süre kullanmalıdır. Bez çanta, file ve kese kağıdı kullanımı konusunda kampanyalar yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA