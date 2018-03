TESK Başkanı Palandöken: "Bankalar Esnafın Maliyetini Artırmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankalar tarafından esnaf ve sanatkarların kullanmış olduğu POS cihazlar üzerinden çeşitli isimler altında alınan aylık ücretlerin esnafın maliyetini artırdığını ve büyük külfetler getirdiğini belirterek, "Bankalar post cihazlarından aldıkları ücretleri yeniden gözden geçirmelidirler. Esnafımız üzerinden bankalar çifte kazanç sağlamamalılar" dedi.

Pos cihazlarından alınan aylık ücretlerin küçük esnafın maliyetlerini artırdığını ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnaf, POS özelliğini kullandığı zaman bu cihazlar için bankalara her ay 30 ile 50 TL arasında bir ücret ödüyor. Kullanılan cihaz sayısı arttıkça bu hizmet bedeli de her cihaz için ayrı ayrı ödeniyor. Bu cihazlar kayıt dışılığı azalttığı gibi bankalara da müşteri kazandırmakta ve esnafımız aracılığı ile büyük kazançlar elde etmektedirler. Hem esnaf üzerinden para kazanıp hem de esnaftan pos cihazları için kullanım ücreti almak çifte kazanç sağlamak adil değildir. Küçük esnafın korunması gerekirken esnafın üzerinden çifte kazanç sağlamak adil değil" ifadelerini kullandı.

"Esnaf rekabet etmek için pos cihazını kullanmak zorunda"

Esnaf ve sanatkarların zincir marketler ve diğer büyük işletmelerle rekabet edebilmek için POS cihazı kullanmak zorunda olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kredi kartı sayısı 63 milyonu buldu. Bu da demek oluyor ki her yetişkin vatandaşın cebinde en az bir kredi kartı var. Özellikle piyasada nakit sıkıntısı yaşandığı dönemlerde kredi kartı kullanımı daha da artıyor. Bu durumda esnaf kredi kartı kullanmadığı zaman müşteri büyük işletmelere kaçıyor. Ancak diğer taraftan POS cihazı kullanmanın maliyeti de her geçen gün artıyor. Bankalar POS cihazı kullanımı için 30 TL'den başlayan farklı ücretler almaktadır. Özellikle yeni nesil yazarkasa/POS cihazlarında her banka kendi yazılımını yüklüyor ve bunun için aylık en az 30 TL ücret alıyor. Bu tutar 150 TL'ye kadar çıkıyor. Ne kadar çok yazarkasa/POS cihazı kullanılır ve ne kadar çok banka ile çalışılırsa aylık maliyetler de o kadar artıyor. Hatta toplamda aylık bin TL ödeyen esnaf dahi var. Bankalar esnafın maliyetini artıran bu ücretlerden uzak durmalı." - ANKARA