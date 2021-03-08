TESK Başkanı Palandöken, Bakan Pekcan ve kadın üyelerle görüştü
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TESK Başkanı Palandöken, Bakan Pekcan ve kadın üyelerle görüştü

08.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:59
TESK Başkanı Palandöken, Bakan Pekcan ve kadın üyelerle görüştü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle 350 bin kadın üyeye sahip teşkilat olarak kadın oda başkanları ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle 350 bin kadın üyeye sahip teşkilat olarak kadın oda başkanları ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda kadına yönelik şiddetin virüsten daha hızlı yayıldığını ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çok önemli olduğuna dikkati çekti. Palandöken, "Ahilik geleneğini benimseyen esnaf teşkilatında kadın eli öpülesidir, her şeyden üstündür ve kadına asla el kalkmaz. Ancak ne yazık ki son yıllarda her gün kadına şiddet haberlerine ve kadın cinayetlerine tanık olmaktan dolayı utanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir yılda yüksek sayılarda kadına şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Palandöken, "Hiçbir geçim sıkıntısı, bunalım, cinnet ya da aile arasındaki olumsuz gelişmeler şiddeti haklı çıkaramaz. Bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum ki kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Bizi dünyaya getirdiği andan itibaren elini üstümüzden çekmeyen, her zaman yanımızda olan değerli annelerimiz, eşimiz, kız kardeşlerimiz, kız çocuklarımız başımızın tacıdır" ifadelerine yer verdi.

Kadınların yaşadığı sorunların zoom üzerinden çözülecek kadar basit olmadığını ifade eden Bakan Pekcan, "Toplumda ve ekonomik hayatta başarıların temsilcisi kadınlar ile buluşmaktan memnuniyet duyuyorum. Her birinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 350 bin kadın esnaf ve sanatkarımız özellikle E-ticarette donanımlarını artırmalı. Dayanışma ile pandemi sürecinde de desteklerimize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Pekcan, bakanlığın verdiği destekler, verilen eğitimler ve projelerden bahsederek tüm kadınların söz konusu bu desteklerden faydalanması konusunda bilgilendirmeler yaptı. - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken, Bakan Pekcan ve kadın üyelerle görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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