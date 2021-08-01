TESK Başkanı Palandöken: "Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık"
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TESK Başkanı Palandöken: "Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

TESK Başkanı Palandöken: "Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık" -"Esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü yok" -"Her çalışan ve esnafımız zaman kaybetmeden aşı olacak" -"Aşının önemini her mecrada ve fırsatta dile getiriyoruz" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu...

TESK Başkanı Palandöken: "Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık"

- "Esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü yok"

-"Her çalışan ve esnafımız zaman kaybetmeden aşı olacak"

-"Aşının önemini her mecrada ve fırsatta dile getiriyoruz"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi.

Daha önce milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtıp işyerlerine astıran ve billboard duyuruları yapan TESK, aşı için yeni bir genelge hazırlayarak 82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3 bin 200 Oda'ya iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması ve aşıya azami ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde son günlerde hızla artan vaka sayıları ve delta varyantının baş göstermesi sebebiyle aşı olmanın hayati önem taşıdığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz aylarda aşı için bir farkındalık kampanyası başlatarak 2 milyonu aşkın esnafımız ile vatandaşlarımızın mutlaka aşı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmak adına milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtmış ve billboardlarda aşının önemine dair duyurular yapmıştık. Ancak şu an hızla artan vaka sayıları ve Delta varyantının ülke genelinde yayılması esnaf ve sanatkarlar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturdu. Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik" dedi.

TESK Başkanı Palandöken: 'Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık'
TESK Başkanı Palandöken: 'Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık'
TESK Başkanı Palandöken: 'Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık'
TESK Başkanı Palandöken: 'Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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