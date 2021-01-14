TESK Başkanı Palandöken: "Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TESK Başkanı Palandöken: "Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli"

14.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:38
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların alışverişlerinde geri dönüşümü kolay ve gıdalar için daha sağlıklı olduğu bilinen kese kağıtlarını veya karton torbaları tercih etmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların alışverişlerinde geri dönüşümü kolay ve gıdalar için daha sağlıklı olduğu bilinen kese kağıtlarını veya karton torbaları tercih etmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 2019'dan itibaren işletmelerde plastik poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla hayata geçirilen uygulamaların meyvelerini verdiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamasına göre geçen yıl plastik poşet kullanımındaki azalmayla çevreye 8 bin 300 ton daha az sera gazı salınımı olduğuna ve 1,8 milyon varil petrol kullanımından da tasarruf edildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Uygulamayla plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Tabii bu işin mali boyutunu da hesaba kattığımızda sevindirici sonuçlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemeyle açıkta satılan gıdalar için kese kağıdı veya karton torba da zorunlu olarak sunulacak. Vatandaşlarımız alışverişlerinde geri dönüşümü kolay ve gıdalar için daha sağlıklı olduğu bilinen bu kese kağıtlarını veya karton torbaları tercih etmeli. Aynı zamanda yanlarında her zaman çanta, bez veya kağıt torba da bulundurması lazım. Plastik poşet kullanımı hızla azalıyor fakat tamamen bitme noktasına gelene kadar bu davranışı alışkanlık haline getirmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar İlker Başbuğ Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK Başkanı Palandöken: "Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:58:10. #1.14#
title