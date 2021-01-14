TESK Başkanı Palandöken: "Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların alışverişlerinde geri dönüşümü kolay ve gıdalar için daha sağlıklı olduğu bilinen kese kağıtlarını veya karton torbaları tercih etmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların alışverişlerinde geri dönüşümü kolay ve gıdalar için daha sağlıklı olduğu bilinen kese kağıtlarını veya karton torbaları tercih etmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 2019'dan itibaren işletmelerde plastik poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla hayata geçirilen uygulamaların meyvelerini verdiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamasına göre geçen yıl plastik poşet kullanımındaki azalmayla çevreye 8 bin 300 ton daha az sera gazı salınımı olduğuna ve 1,8 milyon varil petrol kullanımından da tasarruf edildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Uygulamayla plastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Tabii bu işin mali boyutunu da hesaba kattığımızda sevindirici sonuçlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemeyle açıkta satılan gıdalar için kese kağıdı veya karton torba da zorunlu olarak sunulacak. Vatandaşlarımız alışverişlerinde geri dönüşümü kolay ve gıdalar için daha sağlıklı olduğu bilinen bu kese kağıtlarını veya karton torbaları tercih etmeli. Aynı zamanda yanlarında her zaman çanta, bez veya kağıt torba da bulundurması lazım. Plastik poşet kullanımı hızla azalıyor fakat tamamen bitme noktasına gelene kadar bu davranışı alışkanlık haline getirmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal