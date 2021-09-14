TESK Başkanı Palandöken: "Ahilik kültürü, dayanışma, paylaşma ve birliğin sembolüdür"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dayanışma ve birliğin sembolü Ahilik kültürünü esnaf ve sanatkarın sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "2 milyonun üzerindeki esnafımızın sürdürdüğü dayanışma, paylaşma ve birliğin sembolü olan Ahilik kültürümüz yüzyıllarca var olmaya devam edecek" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticarette güzel ahlakı ve düzeni anlatan Ahilik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ticarette güzel ahlakı, komşusu siftah yapmadıysa ikinci müşterisini ona gönderecek kadar cömert ve iyi yürekli olmayı, birlik, dayanışma ve paylaşmayı en önemli ilke olarak görmeyi tanımlayan Ahilik kültürünün yüzyıllarca var olmaya devam edeceğini ifade eden Palandöken, "Değişen ve gelişen dünya düzenine karşı iyi ve ahlaklı ticareti ayakta tutmak ne kadar zorlaşsa da esnaf ve sanatkarımızı haksız rekabete karşı korumalıyız. Onun ayakta kalması, diğer esnaf komşusunun da ekonominin de ayakta kalması demektir. Ahilik bizlere miras olmakla beraber, sokakların ışığı, sesi, koruyucusu esnafımızın da toplumun sosyal düzeninin korunmasının en önemli kriteridir. Bu teşkilatın temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde 34'üncü Ahilik Haftası'nın görkemli bir şekilde kutlanacağını belirten Palandöken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası kutlamalarını görkemli ve coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Kırşehir'de gerçekleşecek final niteliğindeki kutlama programı aynı zamanda eş zamanlı olarak 81 ilimizde de devam edecek. Öncelikle Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ı saygıyla anıyor, yüzyıllardır süregelen bu kültürde emek ve alın teri ile güzel ahlaklı ticareti sürdüren tüm esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde geçen bir kutlama haftası diliyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri