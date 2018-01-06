TESK Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2017 yılında en fazla büfe, bakkal ve market işletmeciliğinin tercih edildiğini bildirdi.



Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 673 bin 225 olduğunu kaydetti.



Geçen yıl kapanan iş yeri sayısının 2016'ya göre yüzde 4 azalarak 96 bin 945'e düştüğünü belirten Palandöken, açılan iş yeri sayısının ise 469 artarak 229 bin 367'ye çıktığına dikkati çekti.



Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının 2017 yılı itibarıyla 1 milyon 673 bin 225 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İş yeri sayısı ise 1 milyon 800 bin 933 oldu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında kasım ayına göre esnaf ve sanatkar sayısında 22 bin 424, iş yeri sayısında 23 bin 598 azalma meydana geldi. TESK'in sicil gazetesinde yayımlanan ilanlara göre, iş yeri açılış ilanları kapanış ilanlarından 8 bin 558 fazla olmasına rağmen esnaf ve sanatkar sayısındaki düşüşün nedeni 6 ay içinde tekrar vergi kayıtlarını açtırmayanların kayıtlarının silinmesidir. 2017 yılında 2016'ya göre esnaf ve sanatkar sayısında bin 165, iş yeri sayısında 882 azalma kaydedildi."



Geçen yıl sicile en fazla tescil yapılan ilk beş meslek koluna bakıldığında ilk sırayı 22 bin 602 tescil sayısı ile büfe, bakkal ve market işletmeciliğinin aldığına işaret eden Palandöken, ikinci sırayı 19 bin 474 tescil ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetlerinin, üçüncü sırayı ise 11 bin 861 tescil ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliğinin aldığını bunu servis aracı işletmeciliği ve şehirlerarası yük taşımacılığının izlediğini aktardı.