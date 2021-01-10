TESK Başkanı Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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TESK Başkanı Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:13
TESK Başkanı Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her daim vatandaşı bilgilendiren ve kamuoyunun özgürce oluşmasına yardımcı olan gazeteciler demokrasinin demirbaşıdır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her daim vatandaşı bilgilendiren ve kamuoyunun özgürce oluşmasına yardımcı olan gazeteciler demokrasinin demirbaşıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kamuoyunun basın aracılığıyla doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve vatandaşların habere ulaşmasının, demokrasinin işlerliği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu bildiren Palandöken, "Her şeyden önce objektif, çok sesli ve özgür bir basının varlığı demokrasilerin olmazsa olmaz koşuludur. Her daim vatandaşı bilgilendiren ve kamuoyunun özgürce oluşmasına yardımcı olan gazeteciler ise demokrasinin demirbaşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, basın mensuplarının gece gündüz demeden her koşulda vatandaşın habere ulaşması için var gücüyle çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İfade özgürlüğümüzün aracı olan gazetecilere çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan Çalışan Gazeteciler Günü'nün 60. yıl dönümünde yerel, ulusal ve uluslararası alanda çalışan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına ise Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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