TESK: Banka kredi borçları ertelensin

26.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:52

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya'daki depremde ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu.