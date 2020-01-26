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TESK: Banka kredi borçları ertelensin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya'daki depremde ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu.

26.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:52
TESK: Banka kredi borçları ertelensin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya'daki depremde ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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