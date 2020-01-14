TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu
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TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu

Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), 9. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirdi.

14.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:42
TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu

Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), 9. Olağan Genel Kurulu 'da gerçekleştirdi.

TESİYAP'tan yapılan açıklamaya göre, yüksek katılımla düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle, "Muhteşem Yüzyıl", "Bir Zamanlar Çukurova", "Söz", "Suskunlar" ve "Kavak Yelleri" gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen seçildi.

Birliğin yönetim kurulu üyeliklerine ise Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar getirildi.

Genel kurul toplantısında yapımcılar, her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini belirtirken, sektörde mesleki dayanışma ve iş birliği ortamını geliştireceklerini aktardı.

TESİYAP üyelerinin, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hakların korunması ve geliştirmesi için birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapılan genel kurulda, yapımcılar adına her türlü platformda TESİYAP Yönetim Kuruluna tam temsil yetkisi verildi.

Kaynak: AA
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