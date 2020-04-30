HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Tesislerin temizlik ve bakımları devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından tesislerde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Tesislerin temizlik ve bakımları devam ediyor
30.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:40

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından tesislerde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı futbol sahaları ve spor salonlarında hem temizlik çalışmalarını hem de bakım çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Develi İlçesinde bulunan Develi İlçe Stadyumu ve spor salonlarında da çalışmaları görevliler tarafından yapılıyor. Yapılan paylaşımda, " Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerimizde temizlik ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Dönüşümüz muhteşem olacak. Evde kal hareketsiz kalma" cümleleri kuruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Spor
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu Spor
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor Spor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Spor
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Spor
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler Spor
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Ozan Güven Ebru Şallı Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Selçuk İnan Lionel Messi Mauricio Isla Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Kadın Avrupa
Şu an buradasınız: Tesislerin temizlik ve bakımları devam ediyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 14:17:08. #1.15#
title