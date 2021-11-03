'Tesisler Karabağlar'a hayırlı olsun'

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Belediye Meclisi kasım ayı ilk toplantısı yapıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Doğruca, MHP İlçe Başkanı Latif Alaboğa, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da katıldı.

Toplantı açılışında meclis üyelerini belediye çalışmaları hakkında bilgilendiren Başkan Selvitopu, birçok tesisi geçen günlerde hizmete açtıklarını hatırlattı. Başkan Selvitopu, Mobilya Akademi, Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Özdemir Sabancı Parkı ve Limontepe Masal Evi'nin Karabağlar'a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Selvitopu, Uzundere Meydan Projesi'nin devam ettiğini; Kavacık Köy Meydanı'nı da gelecek yılki üzüm festivaline kadar düzenlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kentsel dönüşüm sorununa da değinen Başkan Selvitopu, bu konuda merkezi idare ve yerel yönetimin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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