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Tesisatçı hırsızlar su sayaçlarını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tesisatçı hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Karabük'te, kimliği belirsiz hırsız yada hırsızlar tesisatçı olarak girdikleri binalardan ana vanalarını kapattıkları 3 evin su sayaçları çalarak kayıplara karıştı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Karabük'te, kimliği belirsiz hırsız yada hırsızlar tesisatçı olarak girdikleri binalardan ana vanalarını kapattıkları 3 evin su sayaçları çalarak kayıplara karıştı.

Gördüğü manzara sonucu şaşkınlığını gizlemeyen 85 yaşındaki Rahmiye Teyze, çok üzüldüğünü ve hayatında böyle bir şey görmediğini söyledi.

Olay, merkeze bağlı Bayır Mahallesi Seyhan Caddesinde meydana geldi. Hasan Kara, bitişiğindeki evlerde hırsızlık şüphesiyle ev sahiplerini telefonla aradı. Bunun üzerine olay yerine gelen 2 katlı evin sahibi Mehmet Emin Yıldız ile Rahmiye Ertungu (85) tek katlı evinin su sayaçlarının çalındığını görünce polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ev ve çevresinde inceleme yaptı. Ana vanalarından suların kesilerek su sayaçlarını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Evinde tek yaşayan 85 yaşındaki Ertungu, "Komşumuz haber verdi. Dışarı çıktım, baktım su saati yok. Oğlumu çağırdım. Çok üzüldüm. Böyle bir şey görmedim" dedi. - KARABÜK

Tesisatçı hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Tesisatçı hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Tesisatçı hırsızlar su sayaçlarını çaldı

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