Tesisat malzemelerini çalarken yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
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Tesisat malzemelerini çalarken yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te iş yerinden tesisat malzemeleri çalarken yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

06.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:10
Tesisat malzemelerini çalarken yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

'te iş yerinden tesisat malzemeleri çalarken yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, bir kişiyi çuvallarla iş yerinden çıkarken gördü.

Ekip, yaptığı incelemede şüphelinin iş yerinden kalorifer peteği, su motoru, kablolar gibi malzemeleri çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Kaynak: AA
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