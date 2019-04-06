Tesiad Başkanı Dizdar: "Türkiye İhracat Ülkesi"

Merkezi Bursa'da bulunan Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, "16 milyar dolarlık ihracat, ülkemizin geleceğine olan güvenimizi perçinledi. Çok çalışmalıyız" dedi.

TESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dizdar, 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından merkezi idarenin ekonomiye ağırlık verdiğini kaydederek, iş insanlarının her zaman olduğu gibi ülkenin geleceğine yatırım yaptığını, Bursa olarak ihracat seferberliği içinde olduklarını söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TESİAD Başkanı Dizdar, "Mart ayında ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bir rekor olarak gördüğümüz rakamın gelecek aylarda daha da artacağına inanıyor, üyelerimizle birlikte bunun için çalışıyoruz. 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon dolar da ülkenin hızla geliştiğini gösteriyor. Gurur yaşıyoruz" diye konuştu.

2018 yılında ihracatın yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Dizdar, "Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatı oldu. Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürde yakalanan ihracat, bu yıl daha da yüksek rakamlarla anılacaktır" dedi.

UİB'İN ihracatı

Uludağ İhracatçı Birlikleri kanalıyla mart ayında gerçekleşen ihracata da değinen Dizdar, "İstatistiklere baktığımızda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,93'lük azalış göze çarpıyor. Buna rağmen ihracat 3 milyar doları yakalamış görünüyor. Bugünden geriye doğru 12 aylık ihracat ise yüzde 4,91 oranında artarak 32,3 milyar doları buldu. Önümüzdeki dönem çok daha yüksek ihracat rakamlarını göreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA