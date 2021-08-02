TESFED bünyesindeki esporcu sayısı 5 bini aştı
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TESFED bünyesindeki esporcu sayısı 5 bini aştı

TESFED bünyesindeki esporcu sayısı 5 bini aştı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Türkiye Espor Federasyonu tarafından lisanslanmış kadın esporcu sayısında ciddi bir artış yaşandı.

24 Nisan 2018 tarihinde kurulan Türkiye Espor Federasyonu ya da kısa adı ile TESFED, kurulması ile birlikte oldukça ses getirmişti. Kuruluşundan bu yana geçen 3 yıl 3 aylık sürede sık sık gündemimize gelen federasyon, oyuncuları ve takımları lisanslamış, sektörünün çizgilerini belirlemek için çalışmalara imza atmıştı. Ulaştığımız son verilere göre ise TESFED bünyesinde lisanslanmış esporcu sayısı 5000 sayısını aştı.

2021 yılının Temmuz ayı itibari ile birlikte Türkiye Espor Federasyonu bünyesinde lisanslanmış 5347 esporcu yer alıyor. Bu sporcuların 3897'sini erkekler oluştururken, 1450'sini kadın sporcular oluşturuyor.

2021 yılında kadın ve erkek oyuncuların oranı birbirine yaklaşmış olsa da, aralarında hala büyük bir fark bulunuyor. Bu yılın temmuz ayı itibari ile federasyon tarafından lisanslanmış kadın sporcular genelin %27,1'ini oluştururken, 2019 yılına göz attığımızda bu oranın %6,9 olduğunu görüyoruz. Geçen bir yıl dokuz aylık sürede kadın esporcu sayısında %2201'lik bir artış yaşansa da, oransal olarak hala aradaki büyük fark devam ediyor.

Espor etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için hayata geçirilen ve Yeterlilik Belgesi alan espor salonlarının sayısında da yaşanan artış göze çarpan detaylar arasında. 2019 yılının Ekim ayında TESFED tarafından toplamda 3 salona yeterlilik belgesi verilirken, 2021 yılının Temmuz ayında geldiğimizde bu sayı 38'e ulaşmış durumda.

Sizler esporcu lisansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce espor lisansı almak oyuncular açısından nasıl bir önem taşıyor?

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Kaynak: Playerbros

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