TESFED Ankara İl Tertip Komitesi, kadınlara özel bir turnuva hayata geçirecek

TESFED, sadece kadınlara odaklı bir turnuva düzenlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde TESFED Ankara İl Tertip Komitesi tarafından düzenlenen Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği turnuvası 1000'den fazla oyuncunun katılımı ile tamamlanmıştı.

Ödüller Ankara İl Spor Müdürü Mustafa Çelik tarafından, sıralamaya giren oyunculara takdim edilmişti. Bu etkinliğin ardından komite tarafından yakın zamanda bir açıklama daha geldi.

Türkiye Espor Federasyonu Ankara İl Tertip Komitesi üyelerinden Mustafa İvgen tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göre, komite sadece kadınlara özel bir turnuvayı hayata geçirmek için planlamalar yapıyor.

İvgen tarafından paylaşılan Tweet'de ayrıca turnuvaya destek olan isimlerin arasında Türkiye'nin en çok izlenen kadın yayıncılarından birinin de olduğu detayı paylaşıldı.

Konu hakkında detayları edindikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Kaynak: Playerbros