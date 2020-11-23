Tesettürlü Giyim İçin En İyi Elbise Modelleri

Tesettür giyimde seçilecek olan kıyafetler gidilen davete göre, mekana göre, zamana göre farklı değerlendirilmektedir. Seçilecek olan kıyafetlerin kullanışlı, rahat ve kolay temizlenebilir olması önemlidir. Sizler için en iyi tesettür elbise modellerini inceledik ve derledik.

Tesettür giyimde her geçen gün yeni modeller ve tasarımlar üretiliyor. Günümüzde tesettür giyime olan ilgi bir hayli fazladır. Tesettürlü hanımlar şık görünmek için güzel modeller tercih etmek istiyor. Tesettür giyimde en önemli etken satın alınan ürünün vücuda tam olmasıdır. Büyük veya küçük gösteren kıyafetler ve elbiseler kötü durabilir. Bu bakımdan tesettür kıyafeti seçerken oldukça dikkat etmemiz gerekmektedir.

EN GÜZEL TESETTÜR ELBİSE MODELLERİ NELERDİR?

2020'de tesettür giyim sektörü çok hızlı şekilde gelişmektedir. Özellikle birçok yeni tasarım ve modeller üretiliyor. Haliyle geçtiğimiz yıldan bu yıla tesettür giyimde de bazı değişimler oldu diyebiliriz. Bu yıl tesettür elbiselerde salaş ve kullanışlı olan modeller ön plana çıkmaktadır. En çok salaş ve kullanışlı olanlar tercih ediliyor. Fakat tabii ki günlük yaşamda giyilen tesettür giyimle, özel davetlerde giyilenler farklılık gösterebiliyor.

Tesettür giyimde özel davetler için genellikle taş ve tül detaylı olan tesettür elbiseler tercih edilmektedir. Ayrıca bu elbiselerde bazı durumlarda dantel detayları da yer alabiliyor. Lakin dediğimiz gibi günlük tesettür elbiseler daha rahat ve salaştır.

TESETTÜR GİYİMDE ELBİSE KOMBİNİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hanımlar tesettür elbise satın alırken birçok detaya dikkat etmelilerdir. Çünkü bu detaylar elbisenin tümünü etkileyebiliyor. Elbisenin tamamının güzel olmasının yanı sıra detayların da o derece iyi olması gerekmektedir. Yoksa elbise kötü görünebilir, sırıtabilir.

Kombin yaparken öncelikle elbisenin nerede giyileceği belirlenmelidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi eğer elbise günlük hayatta giyilecekse bu durumda çiçek desenli, salaş, rahat modeller tercih edilebilir. Özellikle çiçek desenleri bu dönemde çok revaçtadır diyebiliriz. Ayrıca çiçek desenlerinde dikkat etmemiz gereken bir nokta da desenlerin büyüklüğü ve küçüklüğüdür. Çünkü büyük çiçek desenleri kiloyu belli ederken, küçük çiçek desenleri ise kiloları saklamaktadır. Bu bakımdan modacı uzmanlar küçük desenleri tavsiye etmektedir.

Günlük yaşamda belinden bağlamalı bir elbise tercih edilirse ayakkabı olarak spor veya babet giyilebilir. Fakat özel davetlerde tesettür elbiselerin altına kısa topuklu ayakkabılar giyilebilir.

TESETTÜR ELBİSELERİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI NASIL YAPILMALIDIR?

Tesettürlü kadınlar kıyafet veya elbise alırken kolay temizlenebilir olmasına dikkat etmelidir. Elbiseler kirlendiğinde kolaylıkla temizlemek çok önemlidir. Elbiseleri alırken etiketinde yazan bakım talimatlarını iyi okumamız gerekmektedir. Ayrıca tesettür elbiseler eğer hassas kumaşlardan yapıldıysa bunun mutlaka kuru temizlemeye gönderilmesi lazımdır. Çünkü kuru temizleme detaylı bir bakım ve temizlik yapar. Haliyle elbiseniz uzun ömürlü olmuş olur. Bu bakımdan tesettür elbiselerin modeli, tasarımı, rengi ve tipi ne kadar önemliyse temizlik için kolaylığı da o derece önem taşımaktadır.