Tesettür yelekler çok gözde
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Tesettür yelekler çok gözde

17.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:34
Tesettür yelekler çok gözde

Tesettür giyim kendi içinde pek çok seçeneğe ayrılıyor. Örtünme isteği ve ihtiyacının çok daha geniş olduğu tesettür giyim modasında dış giyim modası da bu şekilde ilerliyor. Bunların başını da ceketler ve kabanlar çekiyor. En mühimi de yelekler.

Yelekler pek çok noktada oldukça şık ve elegan bir görünüm yakalamanızı sağlayabilir. Bunun için içinize giydiğiniz parçadan ya da eşarbınızın şeklinden tutunda aksesuarlarınıza kadar her şey oldukça önemli bir noktada sayılır.

Tesettür yelekler çok gözde

ŞİŞME YELEKLER SPOR GİYİM İÇİN OLDUKÇA İDEAL

Şişme yelekler her zaman çok daha sıcak tutan ve sevilen bir yelek çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şeklinden de anlaşılacağı gibi daha çok spor giyim için uygun olan bu yelekler bol bir sweatshirt ve yine sade bir eşofman ile oldukça şık duracaktır.

ŞİŞME YELEKLER VE AKSESUAR KULLANIMI

Şişme yeleklerde genelde en çok kullanılan ve herkesin de en çok yakıştırdığı aksesuar gözlüktür. Yüz tipinize ve yüz şeklinize yakışan bir güneş gözlüğü ile bu şişme yelekleri sizde oldukça kullanışlı hale getirebilirsiniz.

Tesettür yelekler çok gözde

ÖRME YELEKLERE DE BİR ŞANS VERİN

Bu yıl tesettür giyimde örme yeleklerde oldukça dikkat çekiyor. Buz mavisi bir jean ve yine mavi tonlarda örme bir yelek ile eşarbınızı kombinleyebilirsiniz. Ne kadar şık ve dikkat çeken modern bir kombin olduğunu giydiğinizde anlayacaksınız. Özellikle bu soğuk kış günlerinde sizde tesettür giyimin bu harika nimetlerinden faydalanın.

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