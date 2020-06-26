Tesettür tunik seçiminde nelere dikkat edilir? Tesettür giyimin olmazla olmaz parçalarından tesettür tunikler renk, tasarım ve kullanım özellikler ile bayanlara özgürlük sunuyor. Ancak tesettür tuniklerle doğru kombinler elde etmek için doğru tunik seçimleri yapmalısınız. Peki, tesettür tunik seçiminde nelere dikkat edilir? İşte tesettür tunik seçiminde dikkat etmeniz gerekenler.

Her bayanların vazgeçilmezi olan ve her ortama uygun seçenekler sunan tesettür tunikler, çok sayıda model ve örnek seçeneği ile özel kombinler oluşturma fırsatı sunuyor. Ölçülü giyim kombinlerinin değişmez parçalarından olan tunikleri seçerken belirli kriterler göz önünde bundurulmalıdır. Böylece tesettür giyimde şıklığı yakalayabilirsiniz.

RAHATLIKTAN ÖDÜN VERMEYİN

Tesettür tunik ölçül iyimin ana unsurlarından olduğu için tuniğin doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Tuniğin kumaş dokusu ne kadar mevsime uygun ise o kadar rahat bir kullanım sağlar. Bu noktada tunik alırken yüzeyinin hava geçirip geçirmediğine ve teninize yaptığı dokunuşun hassas olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

VÜCUT TİPİNE GÖRE SEÇİM YAPIN

Tesettür tunik tercihi yaparken öncellikle vücut tipinizi bilmeniz gerekir. Vücudunuz şekli, fizik yapınız boy ölçüleri ve beden ölçülerine bilinmeli, tüm fiziki yapınıza hâkim olmalısınız. Bu özellikler göz önünde bulundurularak salaş, bol kesim ve dar kesim gibi tunik tercihlerini yapabilir.

MODELLERE HAKİM OLUN

Tesettür giyim kombini yaparken ana unsur olarak tuniği tercih ediyorsanız bu durumda tunik modeli genel görünümünüzü de belirleyecektir. Bu nedenle tunik seçiminde tüm modellere hakim olmalı siz en uygun olduğunu düşündüğünüz model belirleyerek bu modeli tercih etmelisiniz.

TESETTÜR TUNİKTE RENK SEÇİMİ

Tesettür tunik seçerken kişisel beğenileriniz kadar oluşturacağınız kombinin renk uyumunu da göz önünde bulundurmalısınız. Renk seçiminde dikkat edeceğiniz bir başka husus ise kıyafeti giyeceğiniz ortamdır. İş ortamında giymek için tunik alıyorsanız sade tasarımlı ve sade renklerden oluşan tunik tercih ederken günlük hayat için ya da sosyal ortamlarda giymek için tesettür tunik alacaksanız bu durumda daha canlı bir modeli tercih edebilirsiniz.