Tesettür triko elbise seçimi vücut tipine göre nasıl yapılır?

Tesettür giyimde bu sezonun en göze çarpan parçası triko elbiselerdir. Özellikle tesettür giyim için en ideal elbise türlerindendir. Çünkü triko elbiseler kullanışlı ve şık olabileceği gibi sıcak da tutmaktadır. Bu bakımdan triko tercihi çok yapılıyor.

Tesettür giyimde triko elbiseler birçok alanda kullanılmaktadır. Şık davetlerde, günlük yaşamda vb. yerlerde triko kullanımı mevcuttur. Fakat triko seçimi yaparken kendimize uygun olan elbiseleri seçmemiz gerekmektedir. Peki kendi vücudumuza uygun triko nasıl seçebiliriz şimdi birlikte inceleyelim.

Trikolarda her sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla modelleri ve tasarımları üretiliyor. Haliyle bu durum her türlü vücut için triko elbiseler üretilebilir manasına gelmektedir. Trikoların renk, kesim, iplik türü, uzunluğu vb. birçok özelliklerde modeli mevcuttur. Şimdi vücut tiplerine göre triko seçimi nasıl yapılır ona bakalım.

VÜCUT TİPLERİNE GÖRE TRİKO ELBİSE SEÇİMİ

Şimdi bazı vücut tiplerine göre triko elbise seçimleri nasıl yapılır ona göz atalım.

ELMA VÜCUT TİPİNE GÖRE ELBİSE SEÇİMİ

Salaş kesim tesettür triko elbise modelleri elma vücut tipler için en idealidir. Lakin bazı durumlardan kaçınmalısınız. Mesela salaş trikolar için kullanılan uzun kolyeler göbek hizasına kadar indirilmemelidir. Bunun yanı sıra normal kolye ve atkı kullanılabilir. Dikkat çekici ayakkabılar da tercih edebilirsiniz. Böylelikle dikkatler ayakkabıya çevrilmiş olur.

KUM SAATİ VÜCUT TİPİNE GÖRE ELBİSE SEÇİMİ

Kum saati vücut tipi birçok triko elbise modelini rahatlıkla giyebilmektedir. Bu vücut tipinin ölçüleri 90-60-90 olmaktadır. Kum saati orantılı bir vücut tipidir. Haliyle sık örgülü trikolar, kup kesimli elbiseler vb. her türlü tesettür triko elbise çok yakışacaktır.

ARMUT VÜCUT TİPİNE GÖRE ELBİSE SEÇİMİ

Basen bölgesi daha geniş vücut tiplerine armut vücut tipi adı verilir. Bu bakımdan armut vücut tipli kadınlar triko elbise kullanımından kaçınmaktadır. Fakat burada dikkat etmek gereken bir nokta var. Eğer seçeceğiniz triko elbisenin renklerini ve kesim şekillerini vücudunuza orantılı seçerseniz haliyle triko elbise sayesinde çok şık görünürsünüz. Burada yapmanız gereken trikonun renk ve kesim biçimlerini güzel seçerek basen görünümünüzü vücudunuz ile orantılamaktır. Mesela sadece üst tarafta bulunan çizgi ve desenler, dikkatı üst bölgeye çekecektir. Ayrıca trikodaki basen bölgesinin koyu renk olması ve sık örgülü olması da işinize yarayacaktır.

Bunun yanı sıra ters armut vücut tipi de mevcuttur. Nasıl normal armut tipinde dikkati üst bedene veriyorsak, ters armut vücut tipinde ise dikkati bunun tam tersine vermelisiniz. Haliyle bu şekilde hem armut, hem de ters armut vücut tipini vücudunuzla orantılamış olursunuz.