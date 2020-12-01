Tesettür takım için en güzel eşarp seçimi nasıl yapılır?
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Tesettür takım için en güzel eşarp seçimi nasıl yapılır?

01.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:36
Tesettür takım için en güzel eşarp seçimi nasıl yapılır?

Tesettür takım seçimi tek başına yeterli bir kombinleme değildir. Kombini tamamlamak için tesettür takım üstüne en güzel eşarbı seçmemiz gerekiyor. Peki tesettür takım ve elbise için en iyi eşarbı nasıl seçeriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Hep birlikte öğrenelim.

TESETTÜR TAKIM İÇİN EŞARP SEÇİMİ

Bu yıl tesettür modasında tek renkli tasarımlar daha çok tercih ediliyor. Haliyle tek renk tasarımlar için nasıl eşarplar seçilmeli bu konuda çok kararsız kalınıyor. Tek renkli modeller gerçekten de tesettür giyimde çok tercih ediliyor. Modern ve şık görünmek için tesettür elbiselerin yanı sıra eşarpları da sade ve şık tercih etmeliyiz.

Öncelikle tesettür takım ve eşarp arasındaki renk uyumunu yakalamaya çalışın. Renk uyumu en önemli etkendir. İlk buna dikkat etmeliyiz. Renk uyumunu sağlamak için aynı renkleri bir araya getirebiliriz. Tabii ki birebir eşarp ve takım aynı renkte olursa bazı durumlarda bu kötü görünüm sağlayabilir. İllaki aynı renkte kullanım istiyorsanız, ayakkabı ve aksesuar ürünlerini farklı renklerde ama uyumlu olan renklerde kullanabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse tesettür takım pastel tonlarında ise eşarplar koyu renkte daha iyi olacaktır. Buna ek olarak uyum açısından canlı, parlak renkleri pastel renklerle yan yana getirmemeliyiz.

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Tesettür takım için en güzel eşarp seçimi nasıl yapılır?

ETEKLİ TAKIMLAR İÇİN EŞARP SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Etekli tesettür takımlarla klasik imajlar elde etmek zor değildir. Maksatınız klasik bir kombin yapmaksa eşarp için altın rengi, bordo gibi renkler tercih edebilirsiniz. Ayrıca bol detaylı etek desenleri de klasik görünüm için uygundur diyebiliriz.

EŞARPLARDA TREND OLAN DESENLER NELERDİR?

Eşarplarda her sezon trend olan desenler değişkenlik göstermektedir. Sezona uyumlu trend eşarplara QRAS'tan ulaşabilir ve en beğendiğiniz eşarpları %70 'e varan indirimlerle satın alabilirsiniz. Modacılar ilk olarak tesettür takımın seçilmesini sonrasında ona uyumlu bir eşarbın seçilmesini tercih ediyor. Tesettür giyimde modern çizgiler ve klasik detaylar güzel bir şekilde harmanlanıyor. Mesela altın rengi eşarplar çok tercih edilen renkler arasında yer alıyor. Güzel geometrik tasarımlı altın renkli eşarplar en beğenilen modellerden birisi.

Tesettür takım için en güzel eşarp seçimi nasıl yapılır?

TESETTÜR GİYİMDE TREND RENKLER NELERDİR?

Tesettür giyimde trend renkleri öğrenerek modaya uyum sağlayabilirsiniz. Örneğin pudra rengi, taba rengi, buz mavisi, gül kurusu, karamel gibi renkler birçok tesettür parçada kullanılmaktadır. Hem tesettür takımlarda hem de eşarplarda kullanımı mevcuttur.

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