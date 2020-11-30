Tesettür takım giyiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
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Tesettür takım giyiminde dikkat edilmesi gereken noktalar

30.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:23
Tesettür takım giyiminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Tesettür giyimde sadece tek bir parça değil birçok parça yer almaktadır. Tesettür giyimde yer alan ürünleri tunik, gömlek, eşarp, pantolon, etek vb. ürünler şeklinde sıralayabiliriz. Tesettür takım kıyafetlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

TESETTÜR TAKIM KULLANIMI NASIL YAPILIR?

Tesettür giyimde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi giyilen parçaların hem şık olması lazımdır hem de hatlarınızı belli etmeyecek şekilde olması gerekir. Bu bakımdan tesettür takımlar özellikle son dönemlerde çok tercih ediliyor. Bunun sebebi ise hem şık hem de hatları belli etmiyor oluşudur diyebiliriz. Tesettür takımlar sayesinde tasarruf da yapmış olursunuz. Tesettür takımlar tek parça olduğundan dolayı ayrı ayrı üst ve alt giyim kıyafet almak yerine bunu tercih edebilirsiniz. Ayrıca kombinlemek için de iyi bir öneridir.

Tesettür takım giyiminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimi olmak üzere her mevsimde giyilebilecek her yaşa uygun tesettür takım modelleri yer almaktadır. Tesettür takımlarda gömlek-pantolon, etek-gömlek, keten takımları, eşofman takımları vb. gibi takımlar farklı renklerde, farklı tasarımlarda ürünler yer almaktadır. QRAS'tan tesettür takım ürünlerine göz atabilir ve beğendiğiniz ürünleri indirimli fırsatlarla satın alabilirsiniz. Tesettür takımlar sayesinde 2 ayrı parça almanıza da gerek kalmaz. Bu sayede tasarruf da etmiş olursunuz. Haliyle kombinleme sorunu da yaşanmaz. Çünkü tek tarz bir parça olduğu için kombini kolay yapılır.

TESETTÜR TAKIM GİYERKEN YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Tesettür takım giyiminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Tesettür takımlar her ne kadar rahat ürünler olsa da seçim yapılırken bazı hatalara denk gelinebiliyor. Bu bakımdan tesettür takım seçerken bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Mesela tesettür takımın kumaşı çok önemlidir. Kumaşı vücut yapınıza göre seçmeniz çok önemlidir. Yoksa aldığınız takım sizi olduğundan daha kalın gösterebilir, sizi kilolu gösterebilir. Bu bakımdan çok dikkatli seçim yapmak gerekiyor.

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Yapılan bir diğer hata ise fazla kilolu olan hanımların seçim yaptığı bol, yandan çizgili ve kalın takımlar. Bu takımlar onları olduklarından daha fazla kilolu gösterebilir. Bu bakımdan özellikle bu parçalardan kaçınmak gerekir. Tesettür takım seçerken vücudunuza, boyunuza ve kilonuza en uygun olan parçaları seçmeye çalışın. Doğru parçalar seçerseniz olduğunuzdan daha zayıf görünebilirsiniz. Ayrıca alınan takımın boyu da çok önemlidir. Çünkü bu takımlardaki etek veya pantolonun boyu kısa ya da uzun olursa bu kıyafet sizi olduğunuzdan kısa veya kötü gösterebilir.

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