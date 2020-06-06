Tesettür giyim için tesettür pantolon seçimi
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Tesettür giyim için tesettür pantolon seçimi

En trend pantolon modelleri neler? Tesettür pantolon modelleri neler? Tesettür giyimde renk seçimi nasıl olmalı? Tesettür giyim için pantolon seçimi nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?

Tesettür giyim için tesettür pantolon seçimi
06.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:07

Tesettür giyimin en kolay kombinlerinden olan pantolon hem yazın hem kışın kolaylıkla kullanılmakta. Spor giyim veya klasik bir tarz için kolaylıkla kendinize göre uygun parçayı bulabileceğiniz onlarca model ve renk bulunmakta.

Sosyal kadınlar tarafından, hem sosyal hayatınıza hem de iş hayatınıza göre en trend pantolon modelleri ile zevkinize, stilinize ve bedeninize uygun ürünleri Qras kadınlarının tasarımlarında bulabilirsiniz.

Tesettür pantolon modelleri neler?

Her giyim tarzına uygun olan birçok çeşit vardır; bol paça pantolon, kumaş pantolon, kot pantolon, çizgili bol pantolon, düz paça pantolon, yüksek bel pantolon, lastikli pantolon seçenekleri ile kolaylıkla kombin yapabilirsiniz.

Kumaş pantolon, klasik kombinleriniz ile çok uyumlu olacak. İş hayatında blazer ceketler ile giyebileceğiniz kumaş pantolon, özel davetlerde de tercih edebileceğiniz bir seçenek. Küçük çanta modelleri, babet veya topuklu ayakkabı ile kullanabileceğiniz kumaş pantolon sayesinde şıklığınızdan ödün vermeyeceksiniz.

Tesettür pantolon seçimi

Bol tesettür pantolon genellikle salaş bir giyimle özdeşleşse de kumaş klasik bol tesettür pantolon ile harika bir davet kombini oluşturabilirsiniz. Sıcak havalarda daha çok tercih edilen ince kumaş, bol paça tesettür pantolon modelleri ile iç göstermeyen şıklık yakalamak Qras ile çok kolay!

Beli lastikli pamuklu pantolon modelleri yaz ayları için vazgeçilmez bir parçadır. Ferah pamuklu pantolon modelleri ile rahat kombinler yapabilirsiniz. Paçaları lastikli pantolon modeli ile basic tunik, spor gömlek veya ceket ile çok hoş duracaktır. Yaz sıcaklarında kullanışlı parçalarla rahat bir gün geçirebilirsiniz. Yaz aylarında tercih edilen spor terliklerle de çok güzel bir tarz yakalayacaksınız.

Tesettür pantolon seçimi

Detay severler için kullanışlı tasarımlar bulabilirsiniz. Lastikli pamuklu pantolon günlük kombinleriniz için vazgeçilmez bir tercih olacak. Qras tarafından tasarlanan minimal parçalar ile özgür ve kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Özel tasarımıyla dikkat çeken beli lastikli pamuklu pantolon modelinin hem beli hem de paçaları lastiklidir, bu yüzden kolaylıkla yürüyüş için veya outdoor tarzınız için kullanabilirsiniz.

Salaş pantolon veya şalvar pantolon tercih ederek yaz günlerinde vücudunuzu sıkmadan rahat bir gün geçirmenizi sağlayacak!

Tesettür pantolon seçimi

Tesettür giyimde renk seçimi

Qras tarafından tasarlanan renkler nude ve pastel tonlarını içermekte. Trendleri takip ederek üretilen pantolon modelleri renkleri ile kombin yapmak çok kolay. Tek tip renk giymeyi tercih edebilirsiniz veya yakın renkleri kullanabilirsiniz, aynı zamanda karşıt renkleri de doğru tonlamayla kullanabilirsiniz. Ayrıca, karışık renklerden ve desenlerden uzak durarak sade ve şık bir görünümü yakalayabilirsiniz.

Tesettür giyimde vücut tipine uygun tercih nasıl yapılır?

Havuç tipi vücuda sahip kadınlar tesettür giyimde daha şanslı olabilirler. Fazla kıvrımı olmayan kadınlar için geniş bir seçenek yelpazesi vardır. Hatları fazla kıvrımlı olan kadınlar ise pantolon ile dökümlü tunikler tercih ederek tesettür giyime uygun bir şekilde kombin yapabilir. Kısa boylu veya kilolu durmamak için vücut tipinize göre kıyafet seçimi çok önemlidir.

Tesettür pantolon seçimi

En çok tercih edilen tesettür giyim parçaları

Renk uyumuna çok önem veren kadınlar için kumaş uyumu da çok önemlidir. Kıyafet parçalarını seçtikten sonra bunlara da dikkat etmenizde fayda var.

Etek, elbise, şal, tesettür eşofman takımı, gömlek, tunik, pantolon, etek pantolon, yelek, triko, kap, eşarp, ferace, abiye, abaya fazla tercih edilir.

Tesettür pantolon seçimi

Doğru kombinler ile rahat günler geçirmeniz için hafif ve doğal kumaşları tercih etmeyi unutmayın.

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