Tesettür kombinleme için basit ipuçları

Tesettür giyimde güzel kombinler yapmak için basit bazı yöntemler vardır. Öncelikle şuna karar vermek gerekiyor. Kötü elbise diye bir şey yoktur, kombini yanlış yapılmış kıyafetler vardır. Bu bakımdan kombini iyi yaparsak her kıyafet üzerimizde iyi görünür.

Tesettür giyimde en güzel kombinleri yapmak için öncelikle renk seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Renkten sonra kıyafetlerin desenine bakmalıyız. Eğer renk ve desenler ilginizi çekmediyse bu kıyafeti almayın. Lakin oldu ki aldınız o zaman dikkat etmeniz gereken bazı basit ipuçları var. Dediğimiz gibi elbise kesimi vs. işler yapmanıza gerek yok. Bunun yerine takı, baş örtüsü, ayakkabı gibi aksesuarları elbiseye uydurmanız gerekiyor. Bu sayede gayet güzel bir kombin yapmış olursunuz.

TESETTÜR KOMBİNE UYUMLU PARÇA NASIL SEÇİLİR?

Tesettür kombini yaparken kıyafetler arası uyumu yakalamak gerçekten çok basit. Sadece renk ve desen ile bu uyumu sağlayabilirsiniz. Yani ilk olarak kombin yaparken renge bakıyoruz, sonrasında desene bakıyoruz. Fakat renk seçimi yaparken yanlış bir seçim yapmamalıyız. Yoksa kombinimiz bozulur ve kötü görünür. Örneğin siyah renge beyaz yakışır, ya da kendi rengi de yakışır. Bu şekilde renk uyumlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Elinizdeki tesettür elbisedeki desen ve renklere göre diğer parçaları kombinleyebiliriz.

Bunlara ek olarak kombin yaparken kendi ten renginizi de düşünerek renk seçimi yapın. Ayrıca bedeniniz de kıyafete uyumlu olmalıdır. Kendi bedeninizin altında ya da üstünde kıyafetler almanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu durum sizi olduğundan kilolu gösterebilir veya kısa gösterebilir. Tesettür giyimde modacılar kıyafetlerin biraz bol durmasının daha iyi olduğunu söylemişlerdir.

TESETTÜR KOMBİNDEKİ SON DOKUNUŞ

Tesettür giyim kombininiz hazırsa son dokunuş olarak hafif bir makyaj tavsiye edilmektedir. Abartmadan hafif bir makyaj kombininizi çok iyi yapacaktır. Tabii makyaj için de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Mesela kıyafetlerinizde hiç kırmızı renk tonları yoksa o zaman kırmızı ruj sürmeyin. Tesettür giyimde her parçayı tamamladıktan sonra en son yüzünüze hafif, sade ve şık bir makyaj yapabilirsiniz. Makyaj yaparken en önemli nokta yüzün her tarafına orantılı şekilde makyaj yapmaktır. Tabii ki abartısız, hafif ve orantılı şekilde yapmak sizi olduğunuzdan daha iyi gösterebilir. İsterseniz makyaj yaparken gözlerinizi ön planda çıkartacak şekilde makyaj yapabilirsiniz. Tamamen sizin kendi isteğinize ve zevkinize kalmış bir durumdur.