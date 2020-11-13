Tesettür giyimin vazgeçilmez kumaşları hangileridir?
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Tesettür giyimin vazgeçilmez kumaşları hangileridir?

13.11.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:43
Tesettür giyimin vazgeçilmez kumaşları hangileridir?

Tesettür giyim kendi içinde pek çok seçeneğe ayrılmış ve dalları oldukça geniş olan bir giyim çeşidi. Hal böyle olunca da ürün çeşitliliği oldukça geniş olabiliyor. Bu noktada en yaygın ve en çok araştırılan konusu ise kumaşlar oluyor.

Kumaşlar kendi içinde pek çok seçeneğe ayrılabiliyor. Özellikle tüm vücudun örtünmesinden dolayı yaz aylarında ve kış aylarında ciddi kumaş farklılıkları olabiliyor. Bu sebeple kumaşları tanımakta ve ona göre kullanmakta fayda var.

YAZ AYLARININ KUMAŞLARI NELERDİR?

Yaz ayı kıyafet seçimi pek çok güne göre oldukça kolay olabilir. Sade bir gömlek bir bluz ve bir jean ile bu işi bitirmek oldukça kolay. Ve fakat bu noktada giydiğimiz kıyafetin linkleri oldukça mühim oluyor. Yaz ayları pamuk ince kumaş ve keten kumaşlar için çok uygundur. Teri emer ve bizi daha ferah hissettirir.

Tesettür giyimin vazgeçilmez kumaşları hangileridir?

KIŞ AYLARI İÇİN EN DOĞRU KUMAŞLAR HANGİLERİDİR?

Kış ayları kumaşlar açısından daha kısıtlı olunan aylardır. Çünkü temel amaç modaya uygunluk değil, üşümeyi engellemek olduğu için pek çok noktada kumaşlar kısıtlanır. Kalın pamuklular, yün, kadife kumaşlar pek çok noktada kış için uygundur.

Tesettür giyimin vazgeçilmez kumaşları hangileridir?

BAHAR AYLARI İÇİN UYGUN KUMAŞLAR NELERDİR?

Bahar ayları pek çok kumaş türünü rahatlıkla kullanabileceğimiz zaman dilimleridir. Özellikle Dderi kumaşlar, liyosel kumaş ve şanel kumaşlar en çok tercih edilen ve en sevilen kumaşlardır.

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