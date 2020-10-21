Tesettür Giyimin Temel Parçaları Nelerdir?
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Tesettür Giyimin Temel Parçaları Nelerdir?

21.10.2020 08:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:45
Tesettür Giyimin Temel Parçaları Nelerdir?

Tesettür giyim kendi içinde yıldan yıla değişen hususi bir anlayışa sahip. Hal böyle olunca bu giyim tazının da temel diyebileceğimiz parçaları değişkenlik gösterebiliyor. Ama siz yine de her zaman dolabınızda bulunması gereken temel kıyafetleri belirleyin.

Günlük dolabınızda olması gereken bazı temel parçalar vardı. Bu parçalar her daim bulunması gereken ve günlük olarak kombinlerinizde size kurtarıcı niteliği taşıyacaktır. Gelin birlikte tesettür giyimin incileri olan bu parçaları tanıyalım.

Tesettür Giyimin Temel Parçaları Nelerdir?

ŞALLAR VE EŞARPLA HER DAİM REVAÇTA

Şal ya da eşarp kullanımı ve şekli kişiden kişiye göre değişir. Ancak bazı temel renkte eşarplar ya da şallar vardır ki bunlar var olduğunda günlük rutininiz her zaman çok daha kolay olur. Örneğin koyu renk birkaç tane şal ve açık beyaz ya da kırık beyaz bir şal ile günlerinizi kurtarmak çok kolay.

BİLEĞE KADAR UZUN KABANLARA BİR ŞANS VERİN

Bu kabanlar bazı hanımlara biraz ağır ve uzun gelebilir. Ancak kendi boyunuza göre diktirdiğiniz ya da kestirdiğiniz bir kabanın favoriniz olacağının garantisini veriyoruz. Hem kalınlıkları ile hem de sakin ve şık duruşları ile koyu renk kabanlar her daim sevilip dikkat çeker ve kombinleme noktasında da seni üzmez.

Tesettür Giyimin Temel Parçaları Nelerdir?

TESETTÜR GİYİMİN GÖZ BEBEĞİ FERACELER

Feraceler her daim kurtarıcıdırlar. İçine giydiğiniz kıyafetin pek de bir önemi kalmadan sizi oldukça şık hale getirirler. Genelde koyu ve tek renk üretilen feraceler son yıllarda biraz değişim gösterdi. Koyu bordo ve haki renklerini de ferace vitrinlerinde yerini aldığını söylemek yanlış olmaz.

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