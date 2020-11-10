Tesettür Giyimin Olmazsa Olmazları Nelerdir?

Tesettür giyim bazı noktalarıyla normal giyim kategorisine göre oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin kumaşlar ve bu kumaşların kullanımı söz konusu tesettür giyim olunca oldukça farklılık gösterebiliyor.

Bu yazımızda gelin tesettür giyimin olmazsa olmazlarını tartışalım.

RENKLİ ŞALLAR

Renkli geçişsiz şallar pek çok tesettür giyimi tercih etmiş kadının dolabında illaki vardır. Bu noktada bu şallar kombin rahatlığı için oldukça önem taşıyor. Hem istediğiniz gibi rahatça kombin yapar hem de kendinizi oldukça rahat hissedersiniz.

UZUN CEKETLER

Tesettür giyimin en mühim parçalarından ve her muhafazakar giyimli kadın için olmazsa olmaz bir parça olan uzun ceketlerde aslında kendi içinde pek çok seçeneğe ayrılıyor Durum böyle olunca da tüketici açısından da yine tatmin edici bir durum söz konusu oluyor. Qras, bünyesinde pek çok uzun ceketi bulmak mümkün. Siz de zevkinize en çok uyan ürünleri seçip dolabınızı şenlendirin.

TESETTÜR GİYİMDE UZUN GÖZÜKMEK ÇOK KOLAY

Tesettür giyim uzun gözükmek için oldukça kolay bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Tesettür giyimin tek parça giyinebilme rahatlığı sizi bu konuda oldukça iyi hissettirecek. İnce uzun çizgi kullanımı tesettür giyimde oldukça dikkat çeken ve sevilen bir yöntem. Bu şekilde siz de oldukça dik ve uzun durabilirsiniz.