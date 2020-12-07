Tesettür giyimin olmazsa olmaz parçaları nelerdir?
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Tesettür giyimin olmazsa olmaz parçaları nelerdir?

07.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:48
Tesettür giyimin olmazsa olmaz parçaları nelerdir?

Tesettür giyim kendi içinde pek çok kola ayrılan ve oldukça da sevilen bir alan. Hal böyle olunca da üreticiler bu alan üzerinde oldukça uzun mesailer harcayıp farklı fikir ve düşünceler üzerinde çalışıyor. Peki, tesettür giyimin kendi içinde olmazsa olmaz dediği parçalar nelerdir?

Tesettür giyim moda dünyası için oldukça iddialı ve bir o kadar da sevilen bir alan. Bu noktada tesettür giyimi kendine çizgi edinmiş kadınlar için ise bazı parçalar olmazsa olmaza giriyor. Bunların neler olduğuna hep beraber bakalım.

Tesettür giyimin olmazsa olmaz parçaları nelerdir?

EŞARPLAR VE ŞALLAR

Eşarplar bir tesettür giyimli kadın için en mühim parçaların başında geliyor. Muhafazakar giyimi tercih etmiş hanımlar özellikle son yıllarda eşarp kullanmaktansa tek renk şalları tercih eder oldu. Bunların başında keten ve tafta şallar geliyor. Oldukça şık duran ve birçok kadın tarafından sevilerek kullanılan bu şallar her kadının dolabının baş tacı.

Tesettür giyimin olmazsa olmaz parçaları nelerdir?

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

Güneş gözlükleri tesettür giyimin en sevilen ve bu giyim tarzını benimsemiş hanımlar tarafından oldukça tercih edilen bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. Tek renk bir şal ile büyük bir güneş gözlüğünü kombinlediğiniz takdirde oldukça sevilecek ve dikkatleri üzerinizde toplayacaksınız.

Tesettür giyimin olmazsa olmaz parçaları nelerdir?

UZUN CEKETLER

Tesettür giyim kendi içinde bazı kuralları olan ve gayeleri olan bir giyim alanı. Hal böyle olunca da ilk istek örtünmek oluyor. Bunu en kolay yoldan sağlayabileceğiniz parçalar ise kabanlar. Oldukça farklı çeşit, desen ve renkler ile bulabileceğiniz bu ceketler, ister kaban formlu olsun ister de daha ince olsun muhafazakar giyimin vazgeçilmezi.

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