Tesettür Giyimin Göz Bebekleri Uzun Elbiseler

Elbise bir kadın için her daim en önem arz eden parçalardan birisidir. Özellikle dolabınızda bulunacak koyu renkli bir elbise sizi oldukça rahat ettirecektir. Kombinlemesi kolay ve her daim şık duran bu uzun elbise modellerini gelin hep beraber tanıyalım.

Uzun elbiseler tesettür giyim için oldukça farklı bir yerde. Özellikle triko, keten ve pamuklu elbiseler yaz kış demeden muhafazakar giyimi tercih etmiş hanımlar tarafından kullanılıyor ve tercih ediliyor. Peki, en doğru uzun elbise kullanımı nasıldır?

ELBİSENİN BOYU ÇOK ÖNEMLİ

Tesettür giyimi tercih etmiş olan kadınlarda giydikleri elbise oldukça önem taşır. Elbisenin kumaşı ve duruşu kadar boyu da oldukça önem arz eder. Özellikle muhafazakar giyimi tercih etmiş kişilerde etek boyu çok mühim. Bu noktada en önemli ayrıntı eteğin bilek boyunda olması. Bilek boyunun altında kalan elbiseler sizi olduğunuzdan kısa gösterirler. Bilek boyunun üstünde olan elbiseler ise tesettür giyimde pek tercih edilmez. Bu noktada siparişlerinizde ve aldığınız ürünlerde oldukça dikkatli olmakta fayda var.

RENK UYUMU HER ŞEYDİR

Renk uyumu sadece elbise tercihlerinizde değil her noktada oldukça önem taşır. Ancak söz konusu uzun bir elbise olduğunda işler daha da kolaylaşacaktır. Örneğin uzun tek renk bir elbiseyi kombinlemek bir ceket ya da bir çift ayakkabıyla oldukça kolay olacaktır ya da desenli bir elbiseyi ele alalım. Bu elbiseyi de kombinleme serüveniniz yine oldukça basit olacaktır. Tek renk ya da hasır bir çanta ve ayakkabı ile bu görünümü tamamlamak gayet mümkün.

AKSESUARLAR İLE ZENGİNLEŞTİRİN

Bir kombini zenginleştirmenin en kolay ve pratik yolu aksesuarlardan geçiyor. Hal böyle olunca da aksesuar kullanımı birçok kıyafet için önem arz ediyor. Özellikle tesettür giyimde küpe gibi bir detay kullanımı olmadığı için kolyeler ve saatler oldukça mühim aksesuarlar haline geliyor.