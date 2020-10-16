Tesettür Giyimin Çizgileri Nasıl Olmalı?
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Tesettür Giyimin Çizgileri Nasıl Olmalı?

16.10.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:14
Tesettür Giyimin Çizgileri Nasıl Olmalı?

Tesettür giyim son yıllarda artık kendi içinde oldukça ciddi bir evrim geçirdi. Sektör üreticileri tesettür giyimdeki tüketimi ve açığı bildikleri ve fark ettikleri için oldukça ciddi bir üretime girdiler. Renk renk çeşit çeşit ürünlere ulaşmak artık bir tık uzağınızda.

Böylesi kolay ulaşılabilceğiniz ürünlerle bezeli olduğunuzda neyi nasıl kombinleyeceğini bilememek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Tesettür giyimin çizgileri ve sınırları pek tabii kişiye göre değişkenlik gösteren hayatın akışı içinde başkalaşabilen bir durum. Hal böyle olunca hem modanın hem de tesettür dünyasının kendi içindeki bazı kuralları yadsınabiliyor. Bugün gelin onlara bakalım.

TESETTÜR GİYİM NASIL OLMALI?

Bu tesettüre yeni girmek isteyen ya da örtünme fikrine sahip ancak tam olarak kararını verememiş genç hanımların ya da olgun bireylerin akıllarını genelde karıştıran bir durum. Ancak bu oldukça hassas ve hususi bir mevzudur. Durum böyle olunca karşımızda her kim olursa olsun böyle giyinmelisin ya da şöyle giyinmelisin demek doğru olmaz. Ancak Modanın da kendi içinde bir takım renk doku kumaş kuralları vardır. Sonuç olarak tesettür giyim içinde bu kurallar geçerlidir ve geçerli olmaya devam edecektir.

Tesettür Giyimin Çizgileri Nasıl Olmalı?

NASIL EŞARPLAR TERCİH ETMELİYİZ?

Kapanmak ya da diğer bir isim ile örtünmeye karar veren kadınlarda genel endişe eşarp sorunsalı. Eşarbın nasıl bağlanacağı, hangi tür kumaş tercih edildiği ya da kendine en çok yakışan rengi bulma hissi. Bunların hepsi çok geniş ve kafa karıştırıcı gibi dursa da aslında belirli temellere dayandırdığınızda oldukça basit rutinler. Örneğin kendinize en çok yakışan bağlama şeklini zaman içinde belirleyin. Ve bu sizin için artık sabitleşsin. Hem zamandan kazanırsınız hem de her sabah nasıl şal bağlayacağım derdinden de kurtulursunuz. Aynı şekilde ten renginize en uygun şalları da belirleyin. Esmerlere şu olur koyu tenlilere bu olur biraz genel bir yargı olabilir. Bu sebeple yine deneme yanılma yöntemiyle siz en yakışan renkleri önde tutmakta fayda var.

TESETTÜR GİYİMDE AKSESUARIN YERİ YOK MU?

Bu yine kişiye göre değişebilecek bir durum. Ancak tesettür giyimde aksesuarın yeri olma demekte oldukça kesin ve net bir yargı olur. Zaten çanta, saat hatta eşarbınızı bile bir aksesuar olarak değerlendirdiğimiz sürece aksesuar kullanımına da hayır demek saçma olacaktır.

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