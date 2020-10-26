Tesettür giyimde sonbahar stili

Tesettür giyim her mevsim kendi içinde oldukça çeşitlere ayrılan bir giyim stili. Durum böyle olunca mevsimlere göre giyinmek ve tarzınızı mevsimlere göre yenilemek mecburi hale geliyor.

Muhafazakar giyimde oldukça verimli bir döneme girdik. Çünkü sonbahar mevsimi, tesettür giyim adına oldukça verimli bir dönem. Ölçülü giyimi tercih etmiş kadınlar yaz ayında ya da kış ayında giyim konusunda ufak kafa karışıklıkları yaşayabilirler. Ancak sonbahar en efsane kombinler için her daim doğru bir zamandır.

CEKETLERE YER AÇIN

İnce ceketler bir sonbahar kombini için gözbebeğidir. Durum böyle olunca ceket üreticileri de oldukça dikkatli ve çok çeşitli üretime gidiyor. Örneğin standart bir gömlek ve siyah pantolon kombininizi düşünün. Bunun üzerine giyebileceğiniz biraz bol sütlü kahve renginde mevsimlik bir ceket harika olacaktır.

RENKLER KOYULAŞIYOR

Sonbahar kendine has renkleri olan bir mevsimdir. Koyu bordo, haki ve özellikle kahve tonları tüm vitrinleri süsler olur. Bundan nasibini alan tesettür giyim sektörü de üretimlerini ona göre şekillendiriyor. Özellikle bu sene sütlü kahve ve koyu siyaha çalan mavi renkler çok popüler. Edinmekte fayda var.

DAHA İRİ ÇANTALAR

Bu yıl sonbaharın gelişiyle çanta modellerinde dikkat çeken bir değişim var. Özellikle büyük markalar çok iri çantalar ile sonbahara giriş yaptı. Bu durum tabiki en çok biz tüketicileri memnun eder çünkü her gün birçok eşyayı aynı anda yanında taşıyan biz kadınlar için iri çantalar kurtarıcı oluyor.