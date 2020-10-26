Tesettür giyimde sonbahar stili
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tesettür giyimde sonbahar stili

26.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:55
Tesettür giyimde sonbahar stili

Tesettür giyim her mevsim kendi içinde oldukça çeşitlere ayrılan bir giyim stili. Durum böyle olunca mevsimlere göre giyinmek ve tarzınızı mevsimlere göre yenilemek mecburi hale geliyor.

Muhafazakar giyimde oldukça verimli bir döneme girdik. Çünkü sonbahar mevsimi, tesettür giyim adına oldukça verimli bir dönem. Ölçülü giyimi tercih etmiş kadınlar yaz ayında ya da kış ayında giyim konusunda ufak kafa karışıklıkları yaşayabilirler. Ancak sonbahar en efsane kombinler için her daim doğru bir zamandır.

Tesettür Giyimde Sonbahar Stili

CEKETLERE YER AÇIN

İnce ceketler bir sonbahar kombini için gözbebeğidir. Durum böyle olunca ceket üreticileri de oldukça dikkatli ve çok çeşitli üretime gidiyor. Örneğin standart bir gömlek ve siyah pantolon kombininizi düşünün. Bunun üzerine giyebileceğiniz biraz bol sütlü kahve renginde mevsimlik bir ceket harika olacaktır.

RENKLER KOYULAŞIYOR

Sonbahar kendine has renkleri olan bir mevsimdir. Koyu bordo, haki ve özellikle kahve tonları tüm vitrinleri süsler olur. Bundan nasibini alan tesettür giyim sektörü de üretimlerini ona göre şekillendiriyor. Özellikle bu sene sütlü kahve ve koyu siyaha çalan mavi renkler çok popüler. Edinmekte fayda var.

Tesettür Giyimde Sonbahar Stili

DAHA İRİ ÇANTALAR

Bu yıl sonbaharın gelişiyle çanta modellerinde dikkat çeken bir değişim var. Özellikle büyük markalar çok iri çantalar ile sonbahara giriş yaptı. Bu durum tabiki en çok biz tüketicileri memnun eder çünkü her gün birçok eşyayı aynı anda yanında taşıyan biz kadınlar için iri çantalar kurtarıcı oluyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Işın Karaca Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Podolski Can Bartu Erol Bulut Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tesettür giyimde sonbahar stili - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:11:29. #1.15#
title