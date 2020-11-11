Tesettür Giyimde Şal Ve Eşarpların Yeri

Şallar ve eşarplar tesettür giyimin adeta bel kemikleridir. Bu parçalar normal giyimerde de kullanılacağı gibi tesettür giyim için de oldukça mühim. Bu yazımızda tesettür giyimin en önemli parçaları saydığımız şalları ve eşarpları tanıyacağız.

Şallar pek çok noktada sadece örtünmek için değil sadece aksesuar için de kullanılabilir. Şallar ve eşarplar bu noktada pek çok alanda oldukça zengin bir kullanım sunuyor.

ŞALLAR SADECE BAŞIMIZI ÖRTMEK İÇİN DEĞİL

Eşarplar daha doğrusu şal formlu olanlar bizlere pek çok kullanım alanı imkanı sunuyor. Sadece örtünmek için değil saçlarımızı bağlamak ya da omuzlarımıza sermek için de bize pek çok kullanım imkanı sunan eşarplardan birkaç tane edinmemizde fayda var.

TEK RENK ŞALLAR KURTARICI

Tek renk olan şallar sizler için adeta kurtarıcı bir nitelik taşıyacaktır. Herhangi bir jean ve bir gömlek giyerek bu şallar ile sizde oldukça sakin modern ve şık bir çizgi oturabilirsiniz.

SATEN EŞARPLARIN KULLANIMI

Saten eşarplar normal eşarplar kadar yoğun kullanımlı ve gündelik olmayabilirler. Bu sebeple saten eşarpları farklı bir kategoride değerlendirmek çok daha doğru olacaktır. Daha şık ve oldukça dikkat çeken bu saten kumaşlı şallar, daha çok davet düğün nişan gibi organizasyonlar için uygun olacaktır.