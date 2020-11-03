Tesettür Giyimde Pijamaların Rahatlığını Yakalayın

Tesettür giyim kendi içinde birçok seçeneğe ayrılan ve her türlü giyim için sizleri rahat ettirebilen bir giyim tarzına dönüştü. Bu sebeple artı tesettür giyim ürünü bulmak çok da zor değil. Bu sebeple siz de tesettür giyim adına birçok çeşit bulmak artık çok kolay.

Tesettür giyimi tercih etmiş hanımlar birden fazla, tek ve büyükçe parçalara kullandığı için bazı dönemlerde hareket kabiliyetleri kısıtlanır olabiliyor. Durum böyle olunca da hem günlük hayatta hem de pek çok alanda pijama takımları tercih edilir oluyor. Peki, tesettür giyimin en favori pijama parçaları ve bunların kullanım alanları neler?

PİJAMALAR ARTIK SADECE EVLER İÇİN DEĞİL

Pijama takımları kombininizin şekline ve giyim tarzınıza göre oldukça değişiklik gösterse de artık bu takımlar sadece ev içi giyim için değil ev dışında günlük işlerinizi halletmek içinde dolabınızda bulunmalı. Hal böyle olunca da pijama takımları artık oldukça gündemde ve farklı kombinlere müsait hale geliyor.

KOMBİNLEMESİ ÇOK KOLAY

Tesettür giyim şallar ve uzun kıyafet parçaları sebebiyle bazı dönemlerde kombin konusunda kafaların karıştığı durumlar olabiliyor. Bu noktada iki parçası da tek renk olan ve oldukça şık duran bu pijamalara şans verilebilir.

ARTIK SEÇENEK DE ÇOK

Tesettür giyim adına en çok problem olabilen detay renk seçeneklerinin kısıtlı olabilmesi. Ancak artık pijama kullanımı o kadar arttı ki üretici sektör bu duruma göz yumamaz oldu. Hem Qras bünyesinde hem de internet üzerinde birçok alanda rengarenk ve oldukça tarz pijamalar bulmak mümkün.