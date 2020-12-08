Tesettür giyimde monokrom stili

Monokrom, ev dekorasyonundan giyime kadar pek çok noktada karşımıza çıkabilecek bir stildir. Bu stilin yıllar içerisindeki gelişimi en çok beğeni toplayan tarzlardan biri haline gelmesine olanak sağladı. Peki, monokrom nedir? Monokrom stilde neler var? Tesettür giyimde monokrom nasıl kullanılır?

Monokrom; tesettür giyimde çok rağbet gören stillerden biridir. Minimal parçalar da kombinlere eklendiğinde vazgeçilmez bir tarz olarak karşımıza çıkan monokrom, rahat bir şıklık ve vazgeçilmez bir stil olarak dolaplardaki yerini korumaya devam ediyor.

MONOKROM NEDİR?

Monokrom, tek renk şıklığı olarak ifade edilebilir. Fakat bu tamamiyle siyah giyinmek veya kahverengi giyinmek değildir. Monokrom, bir rengin birbirinden farklı tonlarını uyum içinde bütünleştirir.

Kreatif anlayışın öne çıktığı monokrom şıklığında, stilistin disiplini ve estetik kalıpları oldukça değerlidir. Monokromda öne çıkan bir diğer renk kullanımı ise siyah beyazdır. Desenlerle çarpıcı bir görünüm elde edebilir ve bunu siyah beyaz renk kullanımıyla destekleyebilirsiniz. Siyah beyazın bir arada kullanımı da tesettür giyimde monokrom tarzının vazgeçilmez bir detayı olarak karşımıza çıkıyor.

TESETTÜR GİYİMDE MONOKROM NASIL KULLANILIR?

Tesettür giyimde takım çok tercih edilir; yanında aynı renk ayakkabı, çanta ve şal da vazgeçilmez olarak görülür. Monokrom bu tercihi çok daha şık hale getiriyor. Qras kadınlarının tasarımlarında sıklıkla görülen monokrom; minimal stil ile oldukça uyumludur. Tesettür giyimde monokrom kullanımı, doğru kullanıldığında sizi adeta bir moda ikonu yapar. Bu tarzın gösterişten uzak ve bir o kadar klas görünüme sahip olduğu da dikkatlerden kaçmamalı. Tesettür giyimi tercih eden kadınların kombinlerinde aradığı bu detayları monokrom başarılı bir şekilde sunmakta.

Renk dengesini oluştururken minimal formlarda kalmak tesettür giyim monokrom stili için önemli bir detay. Simli, ışıltılı, pullu modeller tesettür giyim monokrom parçaları içerisinde yer almıyor.

MONOKROMUN OLMAZSA OLMAZ PARÇALARI

Monokrom stilde olmazsa olmaz bazı renkler vardır. Pastel renklerden nane yeşili, lila, mavi, sarı, su yeşili ve mint bunlardan bazıları. Renklerin yanı sıra öne çıkan bazı parçalar da var. Kargo pantolon, maskülen kaban gibi sezonun öne çıkan parçalarını ortak renk ile başarılı bir şekilde bir araya getirerek oldukça dikkat çekici ve bir o kadar başarılı bir stil elde edilir.

Tesettür giyimde tercih edilebilecek ve kullanımı oldukça rahat olan parçalarda süet kumaş, triko, pileli etekler ve şallar tarzınızı yansıtmaya yardımcı olacak.