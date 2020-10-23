Tesettür Giyimde Gelinliklerin Yeri Nasıl?

Düğünler bir genç kızın kendini en özel hissettiği günlerden birisidir. Her ayrıntısının özenle düşünüldüğü bu günlerde bazı detaylar ise çok çok daha önemlidir. Bunun başında gelinlikler gelir.

Tesettür giyimde son yıllarda tesettür gelinliklerde oldukça arttı. Belki 10-15 yıl öncesine gitseydik tesettür gelinlik bulmakta zorlanıyor olabilirdik ancak günümüz dünyasında tek tıkla yüzlerce çeşit kapınızda oluyor. Üstelik seçenekler o kadar çok ki kafanız bile karışabilir. Qras'ta da gönlünüze yatacağını düşündüğümüz bazı gelinlik modellerini topladık. Bir göz atın deriz.

TESETTÜR GELİNLİKLERDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Tesettür gelinlik furyası son yıllarda oldukça popüler. Bu akımda en dikkat çeken modeller ise dantelle-i ve bol tüllü gelinlikler. Kişinin yani gelinin bu en özel gününü tam da arzu ettiği gibi yaşaması için sektör üreticileri canla başla çalışır durumda. Özellikle bazı dantel modelleri tesettür giyimde oldukça yaygın. Siz de modaya ayak uydurmuş ve çağın gerisinde kalmamış bir gelin olmak istiyorsanız bu kumaşları gelinliğinizde taşımak isteyebilirsiniz. Bunların başında fransız danteli, güpür dantel ve kardone dantel geliyor.

TESETTÜR GELİNLERDE BAŞÖRTÜSÜ SEÇİMİ

Tesettür giyimde en dikkat çeken detaylardan birisi de hiç kuşkusuz gelin başları yani gelin şalları. Gelinliğin bir uzantısı olduğu için şal seçiminden doğrusu gelinliğin kumaşının bir devamı hatta aynısı olmasıdır. Gelinlik üreticileri zaten bu konuya fazlasıyla kafa yoruyor. Bu noktada eşarbın kumaş seçimini gelinliği temin ettiğiniz yere bırakmak en doğrusu. Bu noktada sizin gelin olarak kafa yormanız gereken o şalı bağlama şekliniz.

DÜĞÜN MAKYAJI

Düğün makyajı bir gelin için en önemli detaylardan birisidir. Belki de en önemlisidir. Düğün makyajını tesettürlü gelin tesettürsüz gelin diye ayırmak saçma olacaktır. Burada bir ayrım pek de söz konusu değil. Ancak sadece tesettürlü genç kızların gelin eşarplarında yanak kısımlarına cilt ürünü pek de sürmemesi çok daha doğru olur. Ve bir diğer çok önemli ayrıntı ise SPF. Gelin makyajınızda yapacağınız en büyük hata SPF içerikli bir fondöten kullanmak. Çünkü güneş koruma maddesi olan bu SPF telefon ve kamera flaşlarında patlayıp oldukça çirkin ve sonrasında sizi mutsuz edecek bir görüntü.