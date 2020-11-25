Tesettür giyimde fazla kiloları saklamanın yöntemleri nelerdir?

Her giyimde olduğu gibi tesettür giyimde de kıyafetler için kilo problemi yaşanabiliyor. Tesettürlü hanımlar fazla kilolarını saklamak için bazı yollar araştırıyor. Sizler için en iyi kilo saklama yöntemlerini araştırdık.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuklar da geldiği için dışarı çıkma oranları daha da azaldı. Haliyle hareketsizlikten dolayı fazla hamur işleri, yağlı yemekler vb. yiyecekler bizlere yaz aylarına kıyasla daha fazla kilo aldırmaktadır. Çünkü yaz aylarında hareketsizlik az olur. Bu bakımdan kış mevsimlerinde daha fazla kilo alınabiliyor. Fazla kilolar giyim alanında sıkıntıya yol açabiliyor. Fakat hiç merak etmeyin, fazla kiloları saklamanın birçok yöntemi mevcut. Bu yöntemlerle kilolarınızı saklayabilir ve kıyafetlerin içinde fit bir görünüme sahip olabilirsiniz.

TESETTÜR GİYİMDE KİLOLARI SAKLAMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Tesettür giyimde fazla kiloları saklamak adına birçok yöntem vardır. Hem şık, güzel, modern görünmek için hem de kiloları saklamak için doğru kıyafetler tercih etmek gerekmektedir. Parçaların kesimi, modeli, rengi vb. çok önemlidir. Özellikle zayıf görünmek için parçaların, kumaşın birbiriyle uyum içinde olması önem taşımaktadır diyebiliriz. Şimdi kiloları saklamak için alınan yöntemler nelerdir onları anlatalım.

1-) BOYUNA ÇİZGİLER KİLOLARI SAKLAMAKTA ETKİLİ OLABİLİYOR

Kendinize zayıf ve fit bir görüntü katmak isterseniz boydan boya çizgili olan kıyafetler tercih edin. Yani boyuna çizgiler sizin kilolarınızı saklayacaktır.

2-) KİLOLARI SAKLAMAK İÇİN TEK RENK SEÇENEĞİ ÖNEMLİ

En bilindik yöntem tek renk seçeneğidir. Gerçekten de kiloları saklamak için tek renk oldukça etkili oluyor diyebiliriz.

3-) ÜST GİYİMLERİNİZİ UZUN TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Karın ve göbek bölgesini gizlemek için uzun üst giyimler, bluz gibi giyimler tercih edilebilir. Ayrıca tesettür tunik kıyafetleri de etkili olmaktadır. Karın bölgenizdeki fazla kiloları yok etmek için likralı yani esnek kumaşlar tercih edilmektedir. Bu bölgeyi daha sıkı tutarak göbeğinizin düz olmasını sağlamaktadır.

4-) SON OLARAK YELEK TERCİHİ DE KİLOLARINIZI SAKLAYABİLİR

Son olarak yelek seçeneği fazla kilolarınızı saklayabilir. Mesela beyaz bir gömlek üstüne lacivert, mavi renkte bir yelek vücudunuzdaki kiloları saklayacaktır.