Tesettür Giyimde Fazla Kiloları Kamufle Etme Yolları Nelerdir?

Tesettür giyim kendi içinde birçok çizgiye ayrılan bir giyim türü olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca da plus size giyim ve hamile giyimde oldukça dikkat çeken seçenekler haline geliyor.

Peki, tesettür giyim çerçevesinde fazla kilolarımızı nasıl arkaya atıp daha az görünür hale getiririz. Bu oldukça önemli bir soru. Ölçülü giyimi tercih etmiş ve fazla kilosu olduğunu düşünen kadınlar bu konuda oldukça şanslı.

BOYUNA ÇİZGİLER HER ZAMAN KURTARICI

Çizgi kullanımı oldukça sık yapılan bir durum. Hal böyle olunca tesettür giyim de bu durumdan nasibini alıyor. Ancak çizgi kullanımında dikkat edilmesi gereken birtakım detaylar var. Boyuna çizgi bu işin kuralı hem çok daha dik, uzun hem de çok daha ince görünürsünüz.

TEK RENGİN KURTARICILIĞINI KEŞFEDİN

Tek renk kıyafetler oldukça dikkat çeken ve adeta kurtarıcı nitelik taşır. Durum böyle olunca da özellikle elbiseler etek ceket kombinleri tek renk tercih etmekte fayda var. Hem gizlemek istediğiniz bölgeleri hem de arka plana atmak istediğiniz kiloları saklamak için tek renk giyinmek harika bir yöntem.

UZUN CEKETLER DE BİR ÇÖZÜM

Uzun ceketler özellikle alt kısmının geniş olduğunu düşünen kadınlar için çok iyi bir tercih. Üstelik amacınız kilo saklamak olsa da bu tarz uzun ceketlerde renk konusunda oldukça esnek davranıp stilinizi konuşturabilirsiniz.