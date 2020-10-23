Tesettür giyimde favori dış giyim parçaları nelerdir?
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Tesettür giyimde favori dış giyim parçaları nelerdir?

23.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:08
Tesettür giyimde favori dış giyim parçaları nelerdir?

Dış giyim sektörü kendi içinde oldukça geniş bir alan. Birçok çeşidi, rengi ve şekli olabilen dış giyim parçaları konusunda tesettür giyim ise çok çok daha özenli. Havaların soğumasıyla da oldukça trendleşen bazı dış giyim parçalarının ayrıntılarını sizin için toparladık.

Soğuk havalar harika kombinler yapmak ve şıklık yarışında öne geçmek için çok iyi zamanlar. Çünkü yaz aylarında bir gömlek bir etek ya da bir gömlek bir pantolon ile sınırlı kalan kombinlerimiz kış ayında çeşitleniyor. Tabii bu durumdan tesettür giyim de nasibini almış oluyor.

Tesettür Giyimde Favori Dış Giyim Parçaları Nelerdir?

UZUN KABANLAR HER DAİM GÖZ ALICI

Uzun kabanlar tesettür giyim dünyasının ve tesettür giyim üreticilerinin adeta baş tacı. Çünkü muhafazakar giyimi tercih etmiş kadınlar diz altı hatta bileklere kadar uzun kabanlar tercih ediyorlar. Bu noktada sektörde üretim yapan markalar da bu durumu göz ardı etmeyip en şık modellerini hem uzun hem de kısa şekilde tasarlıyorlar. Siz de içine giyeceğiniz şık bir sade bir gömlek ve uzun bir saten etek ile akşam kahvelerini neşelendirebilirsiniz.

Tesettür Giyimde Favori Dış Giyim Parçaları Nelerdir?

ÖZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ABAYALARA YER AÇMAYA NE DERSİNİZ?

Tesettür giyimde çeşit çok. Her daim kendinize uygun parçaları bir şekilde bulup kombinleyebilirsiniz. Bu durum dış giyimde de geçerli. Özellikle abayalar size iyi birer arkadaş olacaktır. Özel günlerinizde ferace tarzı uzun ancak daha gösterişli bir şeyler mi arıyorsunuz. İşte burası tam da abayaların devreye gireceği alan. Feracelere göre daha iddialı olan ve özel günlerinize çok yakışacak bu abayalardan birkaç tane edinmelisiniz. En güzel abaya modelleri için Qras'a bir göz atın deriz.

KİMONOLARI KOMBİNLEMESİ ÇOK KOLAY

Kimonolar tesettür giyim dünyasına yeni yeni giren ve adapte olan parçalar. Uzunlarının da sıklıkla üretilmeye başlandığı kimonolar, üzerine ve altına ne giyeceğim diye düşünmemeniz gereken parçalar. Sade bir üst ve uzun bir jean ve renkli bir kimono ile günü kurtarabilirsiniz.

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