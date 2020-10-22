Tesettür Giyimde Eşofmanın Yeri Nasıl?

Tesettür giyim kendi içinde bazı kuralları olan bir giyim tarzı. Hal böyle olunca da hem gündelik giysilerde hem de abiye giyimde farklı kurallar devreye giriyor. Bunlardan en öne çıkanı ve son yılların en popüler modelleri eşofman takımlar.

Eşofman takımlar tesettür giyim adına adeta kurtarıcıdırlar. Günlük giyimde severek kullanacağınız bir parça olan eşofman takımlar son yıllarda muhafazakar giyim severlerin de favorisi. Özellikle tek renk ya da iki parça renk ile üretilen bu eşofman takımlar, sizi sabah uyandığınızda ne giysem derdinden kurtarıyor.

EŞOFMAN TAKIMLARI NEREDEN BULABİLİRİZ?

Tesettür giyim de en önemli parçalardan birisi son yılların sevilen parçalarından tesettür eşofman takımlar. Üst kısmı biraz daha uzun olan ve alt kısmı da genele havuç kesim olan bu tesettür eşofman takımlarını elde etmek artık çok kolay. Özellikle büyük markalar ve bu markaların internet sitelerinde artık eşofman takımları bulmak çok kolay. Qras kendi bünyesinde sizlerin rahatı ve sağlığı açısından oldukça seveceğiniz bu eşofman takımlarını barındırıyor. Bir göz atın deriz.

EŞOFMAN TAKIMLARI İLE NASIL AKSESUARLAR KULLANMALIYIZ?

Eşofman takımları son yılların en favori parçalarından birisi. Aksesuarlar ise biz kadınlar için her daim baş tacı. Peki hem eşofman takımı giyip hem de aksesuar kullanmayı istemek ne kadar doğru? Bu aslında bir tartışma konusu. Çünkü aslında temelde eşofman takımı rahatlık gözeten bir parça olarak da karşımıza çıkıyor. Bu kıyafet kombini ile ağır takılar kullanmak yersiz olacaktır. Bu noktada başka bir aksesuar devreye giriyor. Saatler… Saatler günlük kullanıma oldukça uyan ve de eşofman takımlarıyla çok yakışan bir parçadır.

HANGİ RENK TAKIM KİMLERE YAKIŞIR?

Bu oldukça geniş ve iddialı bir konu. Ancak bazı temel kuralları da göz ardı edemeyiz. Bu noktada açık tenli insanlar bordo gri lacivert gibi parçalara yönelmeli, aynı şekilde daha buğday tenli biriyseniz daha parlak ve koyu tonlar sizin için uygun olacaktır. Esmerler ise beyaz mor pembe şeftali gibi renklere yönelmeli.