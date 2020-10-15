Tesettür Giyimde Eşofman Takım Kullanımı Nasıl Olmalı?

Tesettür giyim birçok noktada standart kadın giyim ile örtüşüyor. Ancak bazı noktalarda haklı olarak ayrışma var. Bunun başında eşofman kullanımı geliyor. Genel olarak daha takım halde satılan eşofman takımlar tesettür severlerin hem günlük favorisi hem de adeta kurtarıcısı.

Günlük kombinlerde en çok tercih edilenlerden birisi de şüphesiz tek renk olarak üretilen tesettür eşofman takımları. Bu takımlar özellikle gündelik giyimde oldukça sevilen ve kolay kombini ile sıkça tercih edilen ürünler.

GİY ÇIK OLAN BU TAKIMLARA BİR ŞANS VERMEYE NE DERSİNİZ?

Tesettür giyimi tercih eden hanımlarda genelde en yaygın sıkıntı, giyilen ürünler tek parça ve büyük olduğu için kombinleme sıkıntısı. Bu sebeple takım ürünler son yılların en dikkat çeken parçaları. Özellikle eşofman takımlar genelde dikkat çeken parlak renklerde de tercih edilmediği için sade bir eşarpla bu kombini tamamlamak, ister evinizde ister bir yere giderken oldukça rahat edebilirsiniz.

EŞARP KONUSUNU MU KAFANIZA TAKIYORSUNUZ?

Eşofman takımlarla kullanacağınız eşarpları seçmek çocuk oyuncağı. Butakımlar genelde tek renk ve çok sakin renklerde üretildiği için eşarp seçimi oldukça pratik olacaktır. Tek renk renk pamuklu bir şal ya da keten bir eşarp ile siz de kombininizi tamamlayıp gününüzü geçirebilirsiniz.

AKSESUAR KONUSU CANINIZI SIKMASIN

Aksesuarlar en basic kombinleri bile şaha çıkarıp oldukça şık hale getiren sihirli parçalardır. Ancak tesettür eşofman takımlarda bu dikkat çekiciliği pek de istemeyiz. Çünkü zaten amacımız sakin ve rahat olmak ise bir de abartı aksesuar kullanımı ile durumu daha karmaşık hale getirmenin pek de bir anlamı yok. Sadece saat ile oldukça spor şık bir sabah kombini ya da gün içi kombini elde etmek gayet mümkün.