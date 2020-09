Tesettür Giyimde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Örtünme isteği ya da örtünme düşüncesi herkesin kendi hür iradesidir. Tesettür giyim kendi çizgilerinizi kendinizim belirleyeceği bir alandır. Tam bu noktada giyeceğiniz elbisenin kullanacağınız şalın ve yapacağınız eşarp modelinin kararı tamamen sizin özgür iradenize, beğenilerinize, arz ve taleplerinize kalmış oluyor.

Tabi bu noktada tesettür başlığından çok modanın bazı yazısız kuralları devreye giriyor. Renk uyumları, kumaş uyumları, kıyafet boyları destek aksesuara hatta ve hatta makyajınız… Bunların hepsi bir noktada ölçülü giyimi tercih ediyorsanız kendi dairenizde kurgulamanız ve evden çıkarken kombininizde planını yapmanız gereken detaylar.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TESETTÜR PARÇALARI NELERDİR?

Tesettür giyimde de kendi şıklığını yakalamak oldukça kolay. Ölçülü giyinme sektörü özellikle son yıllarda oldukça gelişme gösterdi. İstediğiniz her kumaştan her şekilden parça bulmak ve kombinlemek oldukça kolay. Siz yeter ki tarzınızı ve çizginizi belirleyin inanın her şey çok daha kolay olacak. Özellikle internet alışverişleri oldukça kolay. Bir tık uzağınızda olan yüzlerce elbise tulum uzun sweatshirt ve pantolon belki birkaç gün içinde elinizde oluyor.

TESETTÜR GİYİMDE RENK UYUMU NE KADAR ÖNEMLİ?

Aslında bu başlık oldukça genel algılanabilir. Sonuçta renk uyumu sadece giysilerimizde değil her noktada bizim için önemlidir. Ev dekorasyonumuzdan seçtiğimiz aksesuarlara kadar hayatımızın her noktasında renklerin ahengi yadsınamaz. Tesettür giyimde ise bu önem belki de biraz daha fazla. Çünkü muhafazakâr giyimi tercih eden kadınlar üst ya da alt parçaları illaki daha büyük ve uzun oluyor. Ya da tek uzun bir tulum, bir elbise giyiyor. Hal böyle olunca giyilen kıyafetin renk seçimi oldukça önem teşkil ediyor. Üzerinizdeki parçalar eğer tek renk ise ayakkabı yas da aksesuarınız daha canlı renkler olabilir. Ya da tabii tam tersi. Eğer ayakkabınız koyu ise üstünüzü patlatabilirsiniz. Bu çizgileri belirlemek size kalmış. Ancak bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Örneğin baştan aşağı tek renk tercih edileceği zaman tonsürton olmamalı. Çünkü bu durum sizi oldukça amatör gösterip gün içinde rahatsız edebilir.

VÜCUDUNUZLA KAMUFLE ETMEK İSTEDİĞİNİZ YERLERİ NASIL KAPATIRSINIZ?

Eğer vücudunuzda saklamak istediğiniz bölgeler varsa çok şanlısınız. Çünkü muhafazakâr giyimde bu oldukça kolay. Bel bölgesindeki yağlanma için uzun koyu renk bir kazak ya da kalçanızda fazlalıklarınız olduğunu düşünüyorsanız bol kesim bir pantolon işinizi rahatlıkla görebilir. Ya da gıdınız. Eşarp, türban ya da şal artık hangisini kullanıyorsanız boynunuzdaki sarkmaları kapatmakta sizin için çok basit. Özellikle uzun sweatshirtler ile bunu sağlamak hem şık hem spor hem de çok pratik.

TESETTÜR GİYİMDE UZUN GÖZÜKMEK İÇİN NELER YAPMALI?

Muhafazakâr giyimde uzun gözükmek oldukça kolay. Özellikle tek renk giyimlerde olduğunuzdan çok daha ince ve uzun gözükürsünüz. Bu noktada bir şeyin farkında olmakta fayda var. Kendi boy oranınız! Bacak boyunuz ya da üst bedeninizin oranı oldukça önemli. Eğer uzun bacaklarınız varsa şanslı kesimdesiniz. Bunu kullanmayı öğrenin. Daha bol kıyafetler giyerek mevcut fazlalıklarınızın olduğu bölgeleri kapatın. Ama unutmayın güzel olan bölgeleri öne çıkarmak oldukça önemli. Örneğin yüzünüzde hafif tonlarda bir makyaj ile ya da eğer vücudunuza göre uzun bacaklarınız var ise buraları ön plana çıkarmak oldukça akıllıca.

TESETTÜR GİYİMDE BEDEN SEÇİMİ

Ölçülü giyinmeye yeni karar vermiş kişiler genelde kıyafetleri bol sipariş etmek gibi bir hataya düşerler. Bu oldukça yanlıştır. Tesettür giyim sektörü zaten hali hazırda örtülü kadınların istek ve ihtiyaçlarını temel alarak yeterli bollukta ürünler üretmektedir. Siz kendi bedeninizden daha da büyük ürünler satın aldığınızda, olduğunuzdan çok daha kısa gözükebilirsiniz. Buna engel olmalı ve kendi bedeninize göre alışverişler yapmayı öğrenmelisiniz.

DÜNYA MODASINI TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Tüm dünya artık muhafazakâr giyime inanılmaz yatırımlar yapıyor. Ölçülü giyinme sektörü dikkat çeken bir hal aldı. Siz de sadece ülkemizde ulaşabileceğimiz ürünlerdense internetin eşsiz nimetlerinden faydalanıp tüm dünyadaki trendleri takip edebilirsiniz. Aksesuar ve çanta trendleri, sizin için harika anahtarlar olacaktır.